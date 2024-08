L’Afrique sous la menace de la variole du singe

L’Afrique est en alerte maximale. Face à la propagation rapide de la variole du singe ou mpox, l’Agence de santé de l’Union Africaine vient de déclarer une urgence de santé publique. Cette décision sans précédent marque un tournant dans la lutte contre cette maladie virale.

Le mpox ou la variole du singe, initialement confiné à quelques foyers, s’est rapidement étendu sur le continent africain, suscitant l’inquiétude des autorités sanitaires. Les cas se multiplient, mettant à mal des systèmes de santé déjà fragilisés. »

Aux origines de l’épidémie

Originaire d’Afrique centrale, le mpox s’est propagé au-delà de ses frontières habituelles, atteignant de nouvelles régions et touchant des populations auparavant épargnées. La République Démocratique du Congo a été l’un des premiers pays à être envahi par la maladie. De janvier à fin juin 2024, 384 décès ont été enregistrés. Depuis le début de l’année, plus de 8 000 cas ont été détectés dans l’ensemble du territoire congolais.

En fin juillet, c’étaient plus de 11 000 cas recensés et 450 décès enregistrés, plongeant la RDC en état d’alerte. Les autorités sanitaires étaient inquiètes face à la propagation rapide de cette maladie dans 25 des 26 provinces congolaises. La province de l’Équateur, à l’Ouest du pays, étant particulièrement touchée. Par la suite des pays comme la Côte d’Ivoire et autre Kenya annonçaient la présence de cas sur leur sol. L’Afrique du Sud n’a pas été épargnée.

La réponse de l’Union Africaine

Face à l’ampleur de la crise, l’Agence de santé de l’Union Africaine a pris la décision de déclarer une urgence de santé publique. Cette décision permet de mobiliser les ressources nécessaires pour faire face à l’épidémie. Pour endiguer la propagation du virus, l’Union Africaine a mis en place plusieurs mesures, telles que la surveillance renforcée, la vaccination, l’éducation de la population et le renforcement des systèmes de santé.

Les symptômes du mpox sont similaires à ceux de la variole, mais généralement moins graves. Cependant, la maladie peut entraîner des complications sévères, notamment chez les personnes immunodéprimées. L’épidémie de mpox a un impact considérable sur les populations africaines, tant sur le plan sanitaire que socio-économique. Les systèmes de santé, déjà fragilisés par la pandémie de Covid-19, sont mis à rude épreuve.