25 grilles de mots croisés philosophiques pour réfléchir en s’amusant !

En trois lettres – Dialogue de Platon, traitant du genre critique.

Cet ouvrage de mots croisés s’inscrit dans une démarche pédagogique et a pour but de permettre au lecteur, quel qu’il soit, de relier entre eux les différents savoirs philosophiques, mais aussi sociologiques, politiques ou de culture générale. Grâce à l’alternance de définitions faciles et d’autres plus complexes, qui font appel à des domaines variés, le lecteur peut réviser des notions et en découvrir d’autres, tout en s’amusant.

L’AUTEUR – Bernard Séka

Bernard Séka est un auteur Ivoirien né à Séguié, qui est marié et a quatre enfants. Professeur en établissement scolaire, il exerce également le métier de consultant en entreprise et chargé de cours dans les instituts supérieurs de formation aux métiers de la gestion d’entreprise.

EXTRAIT

Vous avez entre les mains un ouvrage précieux, rédigé avec une extrême minutie et une très grande patience. Utilisez-le dans le même esprit. Exercez-vous au quotidien. Permettez à votre vivacité d’esprit de s’aiguiser et de croître un peu plus chaque jour. Aidez-vous ainsi à aborder plus sereinement vos examens, avec davantage de capacités et de facilités ; ou donnez-vous les moyens d’entretenir votre culture. La philosophie est à la fois un prétexte à l’exercice alerte des possibilités intellectuelles de l’esprit et l’intellection claire et adéquate du réel tel qu’il est.

