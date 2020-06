1265 nouveaux cas positifs de coronavirus et 81 décès ont été enregistrés en Egypte

Hier, dimanche, le ministère de la Santé et de la Population d’Egypte a annoncé que 400 personnes atteintes du Coronavirus ont pu quitter les hôpitaux après avoir reçu les soins médicaux nécessaires et leur rétablissement conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la santé, ce qui porte le total des personnes guéries du virus à 17 539 cas à ce jour. Malheureusement le nombre de nouvelles infections est beaucoup plus important avec 1265 cas déclarés en 24 heures.



Le Dr Khaled Mujahid, conseiller du ministre de la Santé et de la Population pour les affaires des médias et porte-parole officiel du ministère, a déclaré que 1265 nouveaux cas se sont révélés positifs pour l’analyse en laboratoire du virus, dans le cadre de la surveillance, de l’enquête et des examens nécessaires menés par le ministère conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la santé, indiquant la mort de 81 nouveaux cas.

Le Dr Khaled Mujahi a déclaré que le nombre total de cas de malade de la Covid-19 enregistrés en Égypte jusqu’à dimanche était de 65 188 cas, dont 17 539 cas guéris et 2 789 décès.

Le ministère de la Santé et de la Population continue de se préparer dans tous les gouvernorats de la République, de suivre de près la situation concernant le virus « corona émergent » et de prendre toutes les précautions nécessaires contre tout virus ou maladie infectieuse, et le ministère a alloué un certain nombre de moyens de communication pour recevoir les demandes des citoyens sur le virus corona émergeant et les maladies infectieuses Y compris la hotline « 105 », « 15335 » et le numéro WhatsApp « 01553105105 », en plus de l’application « Health Egypt » disponible sur les téléphones et peut être téléchargée via les liens suivants: