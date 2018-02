Sitou Koudadjé : Acheter mes disques est un acte militant





Après « 21 grams » sorti en 2031 et « Is that Jazz/Rap ? » sorti en 2051, le rappeur Sitou Koudadjé revient, cette année 2071 (comprenez 2013, 2015 et 2017), avec son 3e album : « Chansons cardiaques ». Depuis 20 ans qu’il rappe, l’artiste d’origine togolaise se caractérise par des textes profonds et souvent tristes, sur des beats hip-hop, jazzy mélodieux et recherchés. Pour Afrik.com, et avec générosité, le jeune parisien de 35 ans se penche pour nous sur son nouveau bijou musical autoproduit.