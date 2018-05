Les chaussures de Mohamed Salah désormais parmi les trésors les plus précieux de l’Egypte au British Museum





Cette saison, Mohamed Salah s’est emparé du monde du foot, et a même atteint le statut de trésor national dans son pays, l’Egypte, en les qualifiant notamment pour la coupe du monde 2018. En signe de reconnaissance de ce briseur de records, adidas et le British Museum ont conjointement placés sa paire d’adidas X17 Deadly Strike parmi les trésors et artefacts les plus précieux de l’histoire egyptienne, au sein même du musée londonien.