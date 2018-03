Citoyenneté numérique, ce que l’Afrique prépare





Le développement de l’internet et des réseaux sociaux a bouleversé l’écosystème des médias dans la plupart des pays africains. Blogs, sites, réseaux sociaux, les sources d’information se diversifient et les journalistes n’ont plus le monopole de l’information. A Dakar, Abidjan ou Kinshasa, des citoyens se mobilisent pour collecter, produire et diffuser l’information sur le web et jouer, ainsi, un rôle de plus en plus actif et important dans les débats publics. Afin d’analyser l’émergence et le rôle d’une citoyenneté numérique, l’agence française de coopération médias CFI publie une étude réalisée dans sept pays d’Afrique : au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, à Madagascar, en République démocratique du Congo et au Sénégal.