Inquiétudes après des affirmations de découverte d’un remède contre le VIH

Le Dorviro-Sida du tradipraticien Amancio Valentim. Dorviro-Sida – littéralement ‘endormir le sida’ en portugais – est le nom du nouveau médicament à base de plantes contre le sida produit par Amancio Valentim, 52 ans, président de l’Association des tradipraticiens de São Tomé et Principe, un petit archipel situé à 350 kilomètres des côtes du Gabon. Il affirme que la prise de trois cuillères à soupe de ce sirop brunâtre, chaque jour et avant chaque repas, réduit la charge virale du VIH et améliore la qualité de vie des personnes infectées.