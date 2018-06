Afrique du Sud : le nouveau masque de l’apartheid

Déjà en 1986, le célèbre Pr Walter E. Williams, en voyage d’études, avait souligné que le véritable problème de l’Afrique du sud était plus le rejet du capitalisme que la lutte Blancs Noirs. Dans son article, Marian L. Tupy, en se basant d’abord sur l’œuvre de Williams, analyse les fondements des problèmes actuels de l’Afrique du Sud à travers une brève page d’histoire. Il pointe ensuite du doigt les politiques étatistes, dirigées, centralisées, qui étouffent le pays. Il s’inquiète en plus de l’inversion de l’apartheid qui vise désormais à favoriser les Noirs par rapport aux Blancs. Selon lui, seul un environnement libre pourrait permettre d’absorber le problème et d’en finir avec les balbutiements d’un gouvernement inefficace et qui ne trouve rien de mieux que de diviser les populations artificiellement.