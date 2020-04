Testée positive au Coronavirus, Chioma remporte la bataille et sort de la quarantaine

Chioma Rowland, la sublime fiancée de l’artiste nigérian Davido, a finalement été doublement testée négative au Covid-19. Et ce week-end, elle est sortie de la quarantaine. La bonne nouvelle a été annoncée dans la soirée du dimanche 19 avril 2020 sur les réseaux sociaux, par l’artiste.

Le 27 mars dernier, le célèbre artiste Rnb du Nigeria avait annoncé que sa fiancée Chioma avait été testée positive au Coronavirus après son retour d’un voyage sur Londres. Leur fils David Jr et lui-même avaient été déclarés négatifs aux tests. Au fur et à mesure que le temps passait, l’artiste donnait des nouvelles de sa fiancée. Au cours de sa quarantaine, Chioma n’a présenté aucun symptôme du virus.

La semaine dernière, les résultats de deux nouveaux tests ont révélé que la jeune femme a remporté la bataille sur le Coronavirus qui a déjà fait plusieurs milliers de morts dans le monde entier. Elle a été déclarée négative et est finalement sortie de la quarantaine pour rejoindre son fiancé et son fils. Davido a effectué une nouvelle sortie sur les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle à ses fans qu’il a remerciés pour leur soutien et prières.

Davido-Chioma : un amour plus fort que le Covid-19

« Gloire à Dieu… Chioma est maintenant testée deux fois négative pour le Covid-19… Merci à tous pour vos prières… Nous vous aimons … », peut-on lire sur son compte Instagram. L’artiste en a profité pour appeler ses fans à se protéger et à protéger leurs proches en restant chez eux et en respectant les gestes barrières.