Soudan : intensification des combats dans la capitale Khartoum

Le Soudan, ravagé par la guerre depuis près d’un an et demi, a connu une nouvelle intensification des combats, ce 26 septembre 2024. Des frappes aériennes et des tirs d’artillerie ont secoué Khartoum, la capitale, où l’armée soudanaise mène une offensive de grande envergure contre les Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire rivale.

Alors que la situation au Soudan était au centre des discussions lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 25 septembre, les affrontements ont éclaté, dès les premières heures du lendemain. À partir de 2 heures du matin, l’armée a lancé une attaque coordonnée sur plusieurs positions des FSR dans la capitale. Assaut qui marque un tournant important dans ce conflit meurtrier.

Offensive militaire et positions stratégiques

Les combats se sont concentrés sur des points névralgiques de Khartoum. Des témoins locaux ont rapporté de violents tirs d’artillerie et des bombardements aériens, particulièrement dans le centre-ville. Selon une source militaire, l’armée soudanaise a pris le contrôle de deux ponts stratégiques : le pont du Nil blanc et le pont McNimir, qui relient les zones sous contrôle de l’armée aux quartiers tenus par les FSR.

L’armée a également progressé dans Bahri, un quartier nord de Khartoum où les forces paramilitaires du général Hemedti sont solidement implantées. Cette offensive est la première d’une telle ampleur depuis près de quatre mois. Ce qui marque la volonté de l’armée de reprendre le contrôle de la capitale, dont une grande partie reste dominée par les FSR.

Une guerre qui dévaste le Soudan depuis 2023

Ce regain de violence intervient alors que le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l’armée soudanaise, intervient à la tribune de l’ONU. Ce conflit sanglant, qui oppose l’armée dirigée par al-Burhan aux FSR de son ancien allié, le général Mohamed Hamdane Dogolo, dit « Hemedti », a débuté le 15 avril 2023. Il est ponctué de violents combats qui plongent le pays dans le chaos.

Les combats ont déjà causé des dizaines de milliers de morts et ont déplacé plus de 10 millions de personnes. Selon les Nations Unies, près de la moitié de la population, soit environ 26 millions de Soudanais, souffrent actuellement d’une insécurité alimentaire sévère, exacerbée par la destruction des infrastructures et les affrontements incessants.

Répercussions humanitaires et diplomatiques

Cette offensive survient dans un contexte d’aggravation de la crise humanitaire au Soudan. Alors que l’accès à l’aide humanitaire est entravé par les combats, les populations civiles continuent de payer le prix fort. Les destructions causées par les bombardements et les tirs d’artillerie ont notamment frappé des zones résidentielles, rendant encore plus difficile la situation pour les habitants de Khartoum, piégés entre deux feux.

La communauté internationale, à travers les discussions à l’Assemblée générale des Nations unies, a réitéré son appel à un cessez-le-feu et à une résolution pacifique du conflit. Cependant, sur le terrain, l’escalade militaire semble se poursuivre. Une situation qui menace de prolonger encore davantage cette guerre destructrice qui déstabilise toute la région.