Nigeria : les vols vers la Chine suspendus à cause du coronavirus

Le coronavirus, dont le premier cas a été décelé en Chine, continue de se propager au point que l’OMS ait déclaré la maladie urgence de santé mondiale. Alors que plusieurs pays prennent déjà des dispositions pour éviter l’épidémie, le Nigeria, quant à lui, a tout simplement suspendu les vols vers la Chine.

La décision a été communiquée au public dans la capitale nigériane par le ministre en charge de la Santé, le Dr Osagie Ehanire. Ainsi, le gouvernement nigérian a fortement recommandé à ses ressortissants ayant des projets de voyage vers la Chine d’y sursoir jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit d’une décision qui permettra d’éviter que le virus ne se propage au Nigeria, comme c’est déjà le cas en Chine et en France où quelques cas ont été décelés.

Le Nigeria mise sur la prévention

Cette décision prise en Conseil des ministres intervient dans un climat où des cas de coronavirus se révèlent de plus en plus dans le reste du monde. En dehors de cette mesure préventive, tous les voyageurs en provenance de Chine ou d’un des pays où l’épidémie a été identifiée doivent être mis sous étroite surveillance. Pour éviter les risques, le ministre nigérian de la Santé recommande l’isolement, pendant deux semaines, de ces voyageurs qui doivent être mis sous observation, même s’ils ne présentent aucun symptôme du coronavirus.

Aux différents points d’entrée du Nigeria, les dispositifs de contrôle ont été fortement renforcés. Il s’agit principalement de contrôles de température, de questions particulières concernant les symptômes identifiés du Coronavirus et les antécédents de voyage. Le bilan actuel dans le monde fait état de 6 000 personnes infectées par le Coronavirus et la majorité d’entre elles se trouve en Chine. 132 personnes ont perdu la vie et l’épidémie concerne une quinzaine de pays d’après les derniers chiffres avancés.