Nigeria : le sujet zéro atteint du Coronavirus est guéri et libre

Le Coronavirus continue son avancée sur le continent africain, mais une lueur d’espoir pointe à l’horizon. Le premier cas identifié au Nigeria est guéri. C’est ce qui ressort de la déclaration faite par Babajide Sanwo-Olu, gouverneur de l’Etat de Lagos.

Le Nigeria pourra peut-être redonner l’espoir aux autres pays qui enregistrent des cas de Coronavirus sur le continent. En effet, comme au Togo, le premier cas identifié a vu son état s’améliorer après sa mise en quarantaine. Un nouveau test effectué sur lui a été négatif, ce qui a conduit les autorités à mettre fin à son temps d’observation. Ceci a abouti à sa libération de l’hôpital. L’information a été rendue publique à travers un tweet. C’est Babajide Sanwo-olu, gouverneur de Lagos, qui a donné à travers un tweet, cette information.

Éviter les prochaines contaminations

Pour appuyer le tweet, le gouverneur a aussi partagé des photos de l’italien, de divers responsables de la santé et de Akin Abayomi, le commissaire d’Etat à la Santé de Lagos. Quant à la substance de sa publication, elle était libellée comme suit : « En tant que commandant de l’incident Covid-19 pour l’État de Lagos, je suis heureux de vous informer que le cas index du gentleman italien est désormais négatif. Grâce à un effort combiné de l’État de Lagos, de l’État d’Ogun et des autorités sanitaires fédérales, nous avons pu limiter la transmission du virus à un seul contact. Cela impliquait des stratégies agressives de recherche des contacts et de confinement. Cependant, nous avons maintenant plusieurs nouveaux cas importés et nous espérons que nous pourrons appliquer la même stratégie de recherche des contacts ainsi que la distanciation sociale pour ralentir l’épidémie qui pourrait se développer à partir de ces nouveaux cas ».

Pourvu que ces bonnes dispositions s’avèrent efficaces dans la lutte contre le Coronavirus.