Nigeria : actrice de Nollywood, Patience Oseni est-elle morte de misère ?

Patience Oseni, grande actrice de Nollywood, est décédée dans des conditions difficiles. L’annonce de son décès a été faite par Emeka Rollas, présidente de l’Actors Guild of Nigeria. L’actrice est connue pour son rôle dans des films tels que « Deadly passion » et autre « End of wicked ».

« C’est avec un profond sentiment de tristesse et aussi une soumission totale à la volonté de Dieu Tout-Puissant, que nous annonçons le passage à la gloire éternelle de Patience Oseni, actrice chevronnée et membre de l’Actors Guild of Nigeria », a indiqué Emeka Rollas, présidente de l’Actors Guild of Nigeria. Patience Oseni est décédée lundi 17 fevrier 2020

C’est en 1999, que l’actrice Patience Oseni a véritablement conquis le cœur des et marqué sa célébrité. Cette année en effet, elle avait joué un rôle principal dans le film d’Helen Ukpabio « End of the Wicked », qui était une véritable réussite. Au cours d’une riche carrière qui a duré 24 ans, Patience Oseni, mannequin photo avant d’entamer une carrière d’actrice en 1995, a remporté plusieurs prix.

Patience Oseni est morte dans la misère ? Toute porte à la croire. Son talent ne lui a tout de même pas permis de vivre de son art. En effet, en 2017, en même temps que 23 autres acteurs de Nollywood en difficulté, elle a bénéficié d’un don offert par le pasteur nigérian Chris Okafor.

Des ennuis de santé, notamment un accident vasculaire cérébral qui s’est compliqué, l’ont cloué au lit, jusqu’au moment de sa mort, intervenue le 17 février 2020.