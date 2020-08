Les vacances de Riyad Mahrez et Taylor Ward sur l’île des Cyclades

Après une saison difficile avec de nombreux matchs joués avec Manchester City, l’ailier international algérien Riyad Mahrez passe ses vacances estivales à l’île de Mykonos, en Grèce, avec sa nouvelle petite amie britannique Taylor Ward.

C’est sur l’île des Cyclades, dans la mer Égée Mykonos, en Grèce, que Riyad Mahrez passe ses vacances d’été avec sa nouvelle compagne, Taylor Ward. En effet, l’Algérien qui a été nommé meilleur joueur de la saison des Citizens, a partagé un moment de ses vacances avec ses fans, avec une vidéo dans sa story sur Instagram.

Une vidéo dans laquelle Riyad Mahrez se montre en train de siroter son cappuccino, réalisé spécialement par le célèbre chef turc Nusret Gökçe, surnommé «Salt Bae». Le mannequin Taylor Ward a également partagé une courte vidéo de chez le fameux boucher et quelques autres moments de ses vacances avec Riyad Mahrez.

Séparé de sa femme d’origine indienne, Rita Johal, le capitaine de la sélection algérienne de football, championne d’Afrique en 2019, Riyad Mahrez, s’est trouvé une nouvelle copine. Il s’agit de Tyalor Ward, tout aussi célèbre que lui. Cette dernière est l’ex-petite amie de son coéquipier l’Argentin Sergio Aguero, fille de la star de télé-réalité britannique Real Housewives of Cheshire, Dawn Ward et du footballeur à la retraite Ashley Ward, ancien joueur à Manchester City et à Crewe Alexandra, au début des années 1990.

Cette idylle entre les deux célébrités intéresse fortement les Algériens. En effet, les réseaux sociaux, notamment Facebook, étaient en ébullition suite au partage des photos montrant le joueur algérien embrassant sa blondinette. Les photos du couple ont suscité de nombreuses réactions et ont été relayées massivement sur tous les réseaux sociaux en Algérie.

Après ce buzz et après avoir reçu un grand nombre de messages, de commentaires et de réactions en un temps record, la dulcinée de Riyad Mahrez, Taylor a masqué son compte Instagram.