Les médias français suspendus au Gabon

Alors que les résultats n’ont toujours pas été publiés au Gabon, Internet a été coupé et les médias français provisoirement suspendus. France 24, RFI et TV5 Monde ne sont plus reçus dans le pays.

Cela fait maintenant 3 jours que le Gabon est privé d’internet et sous couvre-feu. Alors que la télévision d’État diffuse en boucle des informations contrôlées par le pouvoir, les autorités ont annoncé, hier, la coupure des médias français. Le peuple gabonais est désormais privé de toute information fiable.

France 24, RFI etTV5 Monde ne sont désormais plus reçus au Gabon. Les autorités locales ont annoncé leur suspension « provisoire ». Les trois grands médias francophones étaient particulièrement suivis dans le pays.

La décision, prise par la Haute Autorité de la communication du Gabon (HAC), suscite l’étonnement et l’incompréhension de France Médias Monde (FMM), le groupe qui édite France 24 et RFI. Il leur est reproché « un manque d’objectivité et d’équilibre dans le traitement de l’information en lien avec les élections générales en cours ». C’est ce qui a été indiqué par la HAC.

Le Gabon, comme le Niger, le Mali et le Burkina

En d’autres termes, ces médias ne relaient pas les informations gouvernementales. Ils laissaient penser que l’opposition pouvait être déclarée vainqueur des élections.

En effet, la plateforme Alternance 2023 de l’opposition affirme que les tendances à la sortie des urnes lui donneraient l’avantage.

Cette suspension des médias français rappelle malheureusement la censure exercée aussi au Niger, au Mali et au Burkina Faso.

La situation est très tendue dans le pays. Gabon Première, la télévision publique, a annoncé, hier, l’arrestation de plusieurs personnes. Elle les présente comme des « membres d’une bande ayant pour objectif de semer le chaos dès la proclamation des résultats ».

