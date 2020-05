Coronavirus en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara allège certaines restrictions

En mars dernier, les autorités sanitaires de la Côte d’Ivoire avaient pris une série de mesures strictes pour essayer de contenir la pandémie du Coronavirus qui se propageait très rapidement dans le pays. Après plusieurs semaines d’application, il a été décidé d’assouplir ces mesures. La décision a été prise par le président de la République, Alassane Ouattara, à la dernière réunion du Conseil national de sécurité, en date du jeudi 14 mai 2020.

À la dernière réunion du Conseil national de sécurité, le Président ivoirien Alassane Ouattara a décidé d’alléger les mesures restrictives prises en mars dernier pour limiter la propagation rapide du Coronavirus. Un bilan de la gestion de la crise sanitaire dans la ville d’Abidjan et sa périphérie ainsi que dans quelques autres villes phares du pays a d’abord été fait. Et c’est sur la base des résultats montrant la faible progression du virus que le Conseil national de sécurité a décidé d’adopter des mesures d’allègement.

Au nombre desdites décisions, figurent notamment la levée du couvre-feu décrété depuis mars dernier et la réouverture des restaurants. Ces décisions seront appliquées dès ce vendredi 15 mai 2020. Quant aux établissements d’enseignement primaire, secondaire, préscolaire et supérieur, ils pourront rouvrir leurs portes le 25 mai. Les boites de nuits, bars, cinémas et autres débits de boissons ou lieux de spectacle resteront, quant à eux, fermés jusqu’au 31 mai. L’autre décision importante du Conseil est l’isolement de la ville d’Abidjan jusqu’au 31 mai 2020. Les frontières maritimes, aériennes et terrestres de la Côte d’Ivoire restent fermées pour une durée indéterminée pour l’instant.

Le gouvernement a invité les citoyens au respect des gestes barrières, notamment le port des masques, la distanciation sociale et le lavage réguler des mains au savon ou au gel hydroalcoolique. Les regroupements sont toujours interdits.

La Côte d’Ivoire compte à ce jour 1 971 cas positifs au Coronavirus dont 1 017 sous traitement pour 24 décès et 930 guérisons, selon les chiffres officiels.