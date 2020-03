Une vidéo montrant un homme en train de bénir à la chaîne des individus, pour les guérir du coronavirus, circule sur les réseaux sociaux. Afrik.com revient sur ce comportement inconscient et dangereux.

On pourrait croire à une vidéo humoristique, alors que chacun cherche à tromper l’ennui en ces temps de confinement forcé. Ou du moins à une mauvaise blague, dont les auteurs n’auraient pas mesuré toutes les conséquences. Mais, hélas, point de second degré ici ! Ou bien un second degré sur l’échelle – malheureusement ouverte – de la bêtise.

Pas coronavirus !

La vidéo montre un homme, faisant office de prêtre, qui pose un linge sur le visage de femmes pour soit-disant les immuniser contre le Covid-19. L’homme bénit à la chaîne les participantes en réutilisant le même mouchoir. Un geste qui va totalement à l’encontre des consignes élémentaires de protection, alors que le virus se transmet principalement par les muqueuses (bouche, nez, yeux, et les mains).

Les consignes sanitaires

Afrik.com rappelle qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de traitement contre le coronavirus et encore moins de vaccin. Les consignes sanitaires sont donc les premières actions concrètes que chacun peut mettre en oeuvre pour limiter la propagation du virus.

Nous rappelons ici les consignes essentielles :

– se laver les mains régulièrement (au savon ou avec une solution hydro-alcoolique)

– éternuer et tousser dans son coude

– utiliser un mouchoir à usage unique (le jeter après s’être mouché une fois)

– respecter une distance d’un mètre minimum (notamment quand on sort faire ses courses d’alimentation)

– porter un masque jetable quand on est malade

Afrik.com, sa rédaction, ses journalistes et ses correspondants, partout où ils trouvent, vous invitent à respecter ces consignes et à les diffuser le plus largement possible autour de vous.

L’Afrique a dépassé les 1 000 cas de personnes contaminés et 25 sont décédées sur une trentaine de pays touchés. L’Egypte, l’Afrique du Sud, l’Algérie le MAroc et le Burkina sont les plus touchés.