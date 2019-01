Cameroun : Mouanko, une aire protégée

A l’occasion de la journée mondiale du tourisme qui s’est célébrée le 27 septembre dernier, Jumia Travel a organisé un voyage de découverte à Mouanko, une localité située dans la région du Littoral au Cameroun.

“Tourisme durable, un outil au service du développement” tel était le thème de la 37ème édition de la journée mondiale du tourisme. Cet évènement qui était placé sous le signe du développement, était surtout une réelle interpellation pour une prise de conscience générale. “Nous devons prendre conscience de l’importance du tourisme du point de vue social, culturel, social et même politique”. C’est ce que déclarait monsieur Rifai, secrétaire de l’Organisation Mondiale du Tourisme. Selon cet expert, le tourisme a une part importante dans la croissance de l’économie mondiale. “L’apport du tourisme dans la construction d’un développement fort et stable, est inéluctable. Nous devons donc travailler davantage pour renforcer ce patrimoine que nous disposons” ajoutait-il.

Cette journée a connu une large célébration à travers le monde, notamment dans les pays à fort potentiel comme le Kenya, la Tanzanie mais également en Europe et en Asie du sud-est. Le Cameroun ne pouvait rester en marge de ce grand moment puisqu’il dispose de nombreux atouts touristiques. On parle par exemple de plus de 800 sites touristiques enregistrés dans le pays des Lions Indomptables, on dénombre de nombreux monuments mais également des sites naturels et surtout deux (02) aires protégées inscrites au patrimoine mondial de l’unesco.

Mouanko fait partie de ce patrimoine qui fait la fierté du tourisme camerounais. Grâce à son potentiel et à sa diversité naturelle, la localité a été classée comme une aire protégée depuis plusieurs années. Plages, réserves naturelles, îles, sont entre autres, les atouts touristiques de cette localité de 17 000 habitants, située dans la région du Littoral. Deux sites sont au coeur de ce patrimoine: Mariemberg (première église catholique construite au Cameroun).

Autre attrait de ce territoire, la plage de Yôyo se classe comme figure de proue dans cette partie du terroir. Ce site attire de nombreux visiteurs venant aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du pays. Le gouvernement a d’ailleurs entrepris la construction d’un centre multifonctionnel afin de faire de cette zone, un véritable pilier économique dans la localité.

Malgré cette grande réserve touristique, le problème d’accès est malheureusement un obstacle au développement de la localité surtout en saison de pluies où les activités tournent au ralenti. Mais une fois le voyage réalisé, le plaisir de cette découverte récompense l’effort consenti !