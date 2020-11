Burkina : le Président sortant invite ses concitoyens à accomplir leur devoir civique

Le Président sortant burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, après avoir voté, a profité des micros et caméras des journalistes partis à sa rencontre pour inviter ses compatriotes à sortir massivement pour participer au scrutin.

Il sonnait environ 8 heures, ce dimanche 22 novembre 2020 au matin lorsque le Président sortant du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a fait son apparition à l’école primaire Patte d’Oie B, à Ouagadougou, dans le bureau de vote où il est inscrit, pour glisser son bulletin dans l’urne.



Après avoir accompli ce devoir, le chef de l’Etat burkinabè a confié quelques mots à la presse : « L’heure est au vote et non aux polémiques. Aujourd’hui, ce que je voudrai simplement dire, c’est que je suis venu voter, un acte citoyen et j’appelle tous les Burkinabè, quelles que soient leurs tendances, à ne pas faire preuve de paresse parce qu’il s’agit de la démocratie du Burkina Faso, il s’agit du développement du Burkina Faso et il s’agit également de la paix dans notre pays. Donc il est important que chaque Burkinabè aille voter et choisir celui qui dirigera le pays demain ».

Au moins 10 000 observateurs sont déployés dans tout le pays pour suivre le déroulement du scrutin que le parti présidentiel, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) promet de remporter au premier comme en 2015, face à des candidats de taille comme Zéphirin Diabré de l’Union pour le progrès et le changement (UPC) et Eddie Komboïgo du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP).

Pour l’instant tout se passe dans le calme, malgré les craintes d’attaques djihadistes qui ne cessent, depuis des années, d’ensanglanter le pays des hommes intègres, et qui maintiennent en marge du scrutin environ 1/5 du territoire burkinabè.

Les bureaux de vote ayant effectivement ouvert à 6 heures devront fermer dès 18 heures pour laisser la place au dépouillement. Cependant, les résultats ne seront pas connus avant quelques jours.