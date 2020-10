Algérie : le Prix spécial du jury des Assises du journalisme 2020 décerné à Khaled Drareni 

Le journaliste Khaled Drareni, fondateur du site d’information Casbah Tribune et correspondant de Tv5 Monde et de RSF en Algérie, a reçu, depuis sa cellule de la prison de Koléa, à 56 km au nord-est de wilaya de Tipaza, le Prix spécial du jury des Assises du journalisme 2020.

En effet, ce prix lui a été symboliquement décerné à l’issue de la 13ème édition des Assises Internationales du journalisme, qui ont lieu chaque année à Tour, dans l’ouest de la France.

Les membres du jury ont tenu à rendre hommage à Khaled Drareni, qui a été condamné en appel, le 15 septembre dernier, à deux ans de prison ferme pour avoir couvert les manifestations du mouvement populaire du Hirak. Les principaux chefs d’accusation (qualifiés de standards par les avocats de la défense) : « incitation à attroupement non armé » et « atteinte à l’unité nationale ».

À l’unanimité, cette année, le prix revient donc symboliquement à Khaled Drareni « pour son professionnalisme et sa rigueur dans la couverture du Hirak en Algérie », ont déclaré les membres du jury.

La sévérité de la peine prononcée contre Khaled Drareni avait déclenché l’indignation et la colère en Algérie et dans plusieurs pays à travers le monde. Des campagnes de sensibilisations et de solidarités de la part des journalistes et militants des droits de l’Homme, qu’ils soient nationaux ou étrangers ont, comme un effet boule de neige, eu un écho considérable depuis son incarcération.