Alerte mauvais temps au Maroc et en Algérie !

Au Maroc comme chez le voisin en Algérie, d’importantes quantités de pluies sont attendues. Des averses ont causé des dégâts et même entraîné la mort d’enfants en Algérie. Au Maroc, des quantités non négligeables de pluies sont attendues. Une alerte vigilance est lancée.

Des averses de pluie, parfois orageuses et localement accompagnées de chutes de grêle, sont annoncées pour ce samedi et demain dimanche, dans plusieurs wilayas d’Algérie. L’Office national de la météorologie a placé sous niveau de vigilance « Orange » les wilayas d’Ain Defla, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Blida et Djelfa. Ce, du samedi à 18h00 au dimanche à 15h00.

Alerte vigilance « Orange » au Maroc

Des rafales de vent sous orages sont également prévues dans les wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, M’sila, Bordj Bou Arerridj, Sétif, Bejaia et de Jijel, avec des quantités de pluies pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. Il n’y pas que l’Algérie qui est en alerte mauvais temps. Le Maroc, pays voisin, vit aussi une situation similaire. Des averses parfois orageuses, avec de la grêle ont été annoncées à compter de vendredi, dans plusieurs provinces du royaume.

La Direction générale de la météorologie du Maroc a même lancé un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « Orange ». Des villes comme Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima, M’diq, Fnideq, Ouezzane et autre Taounate sont en état de vigilance. Des pluies ou averses, parfois orageuses, ont aussi été annoncées pour le week-end dans le Nord, l’Atlas, le Rif, la rive Méditerranéenne, le Saïss, Oulmes, Tanger, Loukkos, Gharb, le Haut et le Moyen Atlas et l’extrême Sud du Maroc.

Deux enfants morts en Algérie

Quant au Nord des provinces Sud, le Sud-Est et l’Oriental, ces zones devront enregistrer des rafales de vent localement assez fortes avec chasses-poussières. C’est l’alerte faite par la Direction générale de la météorologie du Maroc. Notons qu’en Algérie, les fortes pluies de jeudi ont impacté plusieurs communes de l’Est de la wilaya de Tipasa. Les intempéries ont occasionné le décès de deux enfants. Les inondations ont provoqué la fermeture de certaines voies et l’effondrement partiel de certaines constructions.

Depuis vendredi, plusieurs axes routiers partiellement fermés en raison de l’élévation du niveau d’eau ont été rouverts par les autorités. Les populations algériennes espèrent un retour progressif à la vie normale. Par ailleurs, plusieurs communes d’Algérie ont pu être réapprovisionnées par les services de la société de distribution d’électricité et de gaz. Des mesures préventives avaient été prises en raison de la montée du niveau des eaux.