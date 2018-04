Tchad : Les enjeux d’une réforme constitutionnelle contestée





Dans son article, ADOUMADJI MADJASTAN Magloire, s’inquiète de la portée d’une constitution qui prévoit une révision du découpage du territoire de 23 régions à 12. Certes, il est toujours louable de vouloir diminuer le millefeuille administratif mais quand on voit la bagarre qui se profile autour du contrôle des zones les plus riches en matières premières, on s’interroge. D’autant que le découpage n’a pas de logique en termes de population. L’auteur décortique et critique divers points du projet de constitution et termine en proposant un régime fédéral qui, tout en permettant la régionalisation, éviterait de concentrer des pouvoirs trop importants dans les mains du seul Président de la République.