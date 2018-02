Noire Velours chante le Black is beautiful





« Black Is », c’est le cri d’amour de Noire Velours. Le premier single de cette jeune chanteuse, alias Christelle Anoumou, vient de sortir sur la scène togolaise où elle vit, et sur Youtube. La béninoise a rencontré son public ce début d’année 2017 en arrivant en force avec son univers soul dynamique, profond et « afroptimiste ». Et la jeune chanteuse de 25 ans à la voix suave a plus d’une note sous le pied à nous proposer. Zoom.