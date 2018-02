Les agropoles : une panacée pour l’agriculture africaine ?





Dans le but de favoriser l’investissement agricole, des pôles de croissance agricoles (agropoles) ont été créés au Bénin, souvent sous forme de partenariat public privé, ils sont censés être des pôles d’excellence visant à booster la productivité et contribuer à assurer la sécurité alimentaire. Dans son article, José Herbert AHODODE, analyse objectivement ces agropoles. Selon lui, lors de l’implantation de ces programmes, les droits des propriétaires coutumiers sont loin d’être respectés. Ces agropoles favoriseraient même l’accaparement de terre avec la complicité des autorités locales. Ajoutons à cela qu’ils sont réalisés sans souci de contextualisation pour s’adapter aux réalités locales. On comprend vite que ces agropoles sont plutôt fait pour enrichir des grands groupes que pour assurer la sécurité alimentaire des populations béninoises. L’idée semblait pourtant bonne sur papier...