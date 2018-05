Internet très Haut débit arrive au Togo

GVA TOGO, nouvel acteur sur le marché des télécommunications, lance aujourd’hui CANALBOX, ses offres internet Très Haut Débit à destination du grand public et des entreprises togolaises. Avec son réseau en fibre optique jusqu’au domicile (FTTH - Fiber to the Home), GVA TOGO garantit à ses abonnés une qualité de service inégalée à des prix véritablement accessibles.