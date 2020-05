Vaccin contre le Covid-19 : Macky Sall et Macron, des vendeurs de rêve ?

Au-delà du fait qu’ils ont quasiment les mêmes procédés face au Coronavirus, Macky Sall et Emmanuel Macron, respectivement Président du Sénégal et de la France, croient-ils réellement en leurs espoirs de voir très vite élaboré un vaccin contre le Covid-19 ?

De véritables vendeurs de rêve. C’est l’expression adaptée à la posture du Président Emmanuel Macron de la France, reprise textuellement par le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, qui, après avoir tous deux demandé à leurs peuples respectifs d’apprendre à vivre avec le virus (Covid-19), planchent pour une recherche rapide de vaccin contre la maladie à Coronavirus.

Sauf que, mus par on ne sait quelles intentions, les deux dirigeants semblent ignorer que la science a ses réalités, différentes de la politique. Différentes des intentions et des ambitions. Des personnes ressources, des voix autorisées, notamment le Professeur Didier Raoult de la France et son homologue Moussa Seydi du Sénégal, ont pourtant lâché le morceau : un vaccin ne peut être élaboré dans les mois ou les années à venir.

Preuve à l’appui : « chaque fois, on nous dit que le vaccin contre le SIDA c’est dans 10 ans. Après dix ans, on nous répète la même chose », dixit le Pr Seydi, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann de Dakar, au Sénégal. En clair, comme l’a rappelé Moussa Seydi, sur le paludisme, dont les promesses de vaccin datent de dizaines d’années, sans succès, une prophylaxie vaccinale contre le Covid-19 n’est pas pour demain.

Maintenant que Macron et Macky Sall accordent leurs violons pour tenter de jouer une musique qui sonne faux depuis le départ, c’est tenter de vendre un rêve aux populations mondiales. Car, dans l’immédiat, à en croire les éminents Professeurs Raoult et Seydi, si mise sur le marché il y a d’un vaccin, ce serait alors toute autre chose que le remède contre ce qui est conçu comme un nouveau Coronavirus, né il y a seulement six (06) mois, en décembre 2019.

A moins que ce virus ne date pas de maintenant, le vaccin de même. Suffisant pour se demander quelle substance ou tout simplement quel produit le monde entier s’apprêterait-il à se voir inoculer ?