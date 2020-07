Traitement du Covid-19 ; Le scandale dévoilé : 1,3 million FCFA pour le remdésivir contre 300 FCFA pour la chloroquine

On en sait un peu plus sur les enjeux autour du Covid-19. Si en effet, les uns et les autres s’agitaient tant pour faire la promotion du remdésivir, c’est qu’il y en a assez pour nourrir tous les médecins véreux.

C’est cet été que le remdésivir, antiviral expérimental utilisé dans le traitement du Covid-19, sera distribué aux États-Unis. Le prix de vente a été dévoilé par la firme biopharmaceutique Gilead, qui en a le brevet. Figurez-vous que le traitement de cinq jours par le remdésivir contre le Coronavirus revient à 2 076 euros, soit 1,3 millions FCFA.

L’information a été donnée par le New York Times, qui précise que les autorités de santé et la firme de biotech se sont mis d’accord « sur une distribution prioritaire aux Américains et sur un prix non négociable ». Pour le reste du monde, il faudra attendre en septembre pour espérer disposer de ce traitement.

Pour ceux qui ne le savent pas, le remdésivir est un antiviral qui a été utilisé pour traiter la maladie à virus Ebola. Si des tests cliniques effectués pour le Coronavirus indique que ce médicament améliore les chances de survie des patients et réduit leur temps d’hospitalisation, le professeur Raoult, lui, ne lui voue pas plus d’efficacité qu’à l’hydroxychloroquine. Si ce n’est pas le contraire.

Autorisé pour traiter le Covid-19 aux États-Unis, en mai dernier, le remdésivir, pourtant premier médicament contre le Covid-19 à avoir obtenu l’autorisation de l’Agence européenne du médicament (EMA) d’être mis sur le marché dans l’Union Européenne, le 25 juin ; ne soigne pas les Américains, puisque les Etats-Unis sont à 12 007 morts, malgré la gratuité du médicament.

Ce qui pourrait confirmer le professeur Didier Raoult sur le manque d’efficacité du remdésivir dont l’ampoule coûte environ 220 000 FCFA, soit environ 1,3 millions FCFA pour les six ampoules pour un traitement de cinq jours. Dire que l’hydroxychloroquine donnerait de meilleurs résultats pour moins de 300 FCFA le traitement. L’on comprend difficilement pourquoi l’Agence européenne du médicament a vite fait de valider ce traitement au remdésivir.