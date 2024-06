Terrorisme : le Niger crée une force de protection de ses sites stratégique

Le Niger a annoncé, hier, la création d’une force de protection destinée à sécuriser ses sites stratégiques, notamment les mines d’uranium et les puits de pétrole. La mise en place de cette nouvelle force répond à l’augmentation des attaques terroristes visant ces sites ces dernières années.

La force de protection sera composée de militaires et de gendarmes, et sera déployée sur les sites stratégiques du pays. Elle aura pour mission de prévenir les actes de sabotage, les attaques terroristes et toutes autres menaces sécuritaires sur ces sites. La création de cette force de protection permettra au Niger de protéger ses ressources économiques vitales et d’assurer la sécurité de ses citoyens. Cependant, certains experts ont exprimé des inquiétudes quant à l’impact de cette force sur les droits humains et les libertés civiles.

La situation au Niger est toujours fragile et les violences djihadistes continuent de menacer la stabilité du pays. Ce qui fait de la création de cette force de protection une étape importante dans la lutte contre le terrorisme. Le Niger est également en proie à des fléaux comme la pauvreté, le chômage et le manque d’opportunités pour les jeunes. Des phénomènes qui ne font qu’aggraver l’instabilité dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Inquiétude après le départ de la France et des États-Unis

La création de cette force intervient après l’annonce du départ du contingent américain du Niger. Les États-Unis comptent environ 350 soldats dans le pays, principalement stationnés à la base aérienne d’Agadez. Les Marines ont formé et soutenu l’armée nigérienne dans la lutte contre le terrorisme. Mi-mai, Washington a approuvé un plan de retrait des troupes américaines du Niger, d’ici le 15 septembre 2024.

Ce retrait fait partie d’un réexamen plus large de la présence militaire américaine en Afrique. Lequel vise à recentrer les efforts sur la lutte contre le terrorisme et la concurrence avec la Chine et la Russie. Avant les Américains, c’est la France qui a plié bagages sur injonctions des nouvelles autorités du Niger qui avaient dénoncé les accords militaires liant les deux pays. Dans tous les cas, le retrait des troupes françaises et américaines du Niger a suscité des inquiétudes quant à l’impact sur la sécurité du pays.