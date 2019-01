Soulagement à Maurice : le suspect n’est pas infecté par Ebola

Les autorités mauriciennes peuvent souffler après une fausse alerte d’un cas suspect d’Ebola.

Fausse alerte à Maurice. Le cas suspect d’Ebola placé en quarantaine à l’hôpital SSRN de Pamplemousses n’a pas contracté le virus mais souffre en réalité de la malaria.

Le protocole contre l’épidémie Ebola avait été déclenché, ce mercredi, lorsqu’un homme présentant des symptômes similaires à cette fièvre hémorragique est arrivé à Maurice en provenance d’Afrique de l’Ouest

Les résultats des tests ont révélé que le patient a contracté la malaria lors de son séjour en Afrique de l’Ouest. Aux autorités de l’île, l’homme a indiqué avoir séjourné au Mali. Or, il aurait passé trois mois en Angleterre et en Guinée, un pays touché par l’épidémie Ebola, et non au Mali comme il l’avait indiqué, selon le site de Lexpress.

Selon l’Organisation mondiale pour la Santé (OMS), le virus Ebola a fait plus de 2 400 morts, notamment en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone où le virus est le plus actif.