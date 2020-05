Soigné à la Chloroquine : cette façon particulière de dire merci au Professeur Raoult

Un Marseillais, qui a été soigné par le Professeur Didier Raoult, avec un médicament à base de Chloroquine, a tenu à dire merci à la blouse blanche, d’une façon bien particulière. En quoi faisant ?

Pour avoir été soigné par le Professeur Didier Raoult, un Marseillais n’a pas trouvé mieux que d’afficher le portrait du soignant sur l’écran de son camion, a indiqué RTL, précisant que c’est aussi une façon pour lui de faire la promotion de sa nouvelle activité publicitaire.

Selon le journal, le camion publicitaire fait le tour actuellement dans les rues de Marseille. Et sur le véhicule, ce sont trois écrans géants du portrait de Didier Raoult qui sont affiche les côtés. Selon le propriétaire de la voiture, cet acte est une manière de rendre hommage à Didier Raoult avec qui il entretient une relation bien particulière, en plus de se faire connaître.

Mickaël, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a fait importer trois écrans de 4m² pour les apposer sur son camion, et a pris l’option d’utiliser l’image du Pr Didier Raoult. « Il y a un an, j’ai été atteint d’une maladie rare : la fièvre Q. C’est le professeur Raoult qui m’a soigné dans son institut, avec un traitement à base de Chloroquine d’ailleurs. Il m’a sauvé la vie tout simplement. Alors, je fais d’une pierre deux coups : je lui rends hommage et je me fais connaître »

Selon RTL, le camion lumineux fait des émules. Entre les coups de klaxon, les applaudissements des passants, rien n’est de trop. « Oui, c’est le symbole de Marseille, actuellement. On est fier de l’avoir et d’ailleurs je suis assez déçu du « procès » qu’on est en train de lui faire. On le caricature alors que c’est une pointure dans son domaine », a selon RTL, indiqué Christophe, un habitant de la ville.

