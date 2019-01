Sénégal : Participation du président de la République à la 26ème édition du Forum économique mondial sur l’Afrique, à Kigali (Rwanda), du 11 au 13 mai 2016

Le président de la République du Sénégal, S.E.M. Macky Sall prendra part, du 11 au 13 mai 2016, à Kigali (Rwanda), à la 26ème édition du Forum économique mondial sur l’Afrique.

Cette rencontre a pour thème : «Connecter les ressources africaines à travers la transformation numérique ». Le Forum mettra l’accent, particulièrement, sur le rôle des TIC dans les changements structurels de l’Afrique, dans l’optique d’un seul et unique marché. L’intégration, régionale et panafricaine sera aussi l’un des sujets principaux du forum. Seront également à l’ordre du jour les partenariats innovants susceptibles d’accélérer la réalisation des objectifs de? ?développement durable et d’accès à l’énergie du continent.

Lors de ce forum, le Président Sall participera à la session interactive sur le thème « Repenser l’agriculture » et à une table ronde sur le thème « Accélérer l’agriculture en Afrique ». Le Forum verra la participation de plusieurs chefs d’Etat et dirigeants d’entreprises. Le Kényan Uhuru Kenyatta, le? ?Président ?gabonais Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre éthiopien Hailemariam Dessalegn sont attendus. Les hommes d’affaires Aliko Dangote (Dangote? ?Industries), Patrice Motsepe (African Rainbow Minerals), James Mworia (Centum Investment),?? entre autres, seront également présents.

Le Chef de l’Etat se rendra ensuite à Abuja, le 14 mai 2016, pour le Sommet régional sur la Sécurité en Afrique. Le retour du Chef de l’Etat, à Dakar, est prévu le samedi 14 mai 2016.