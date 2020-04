Sénégal, Moussa Seydi confirme Didier Raoult : « Les patients guérissent plus vite avec la Chloroquine »

Le Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann, à Dakar, a indiqué que les patients de Coronavirus sous traitement avec de l’Hydroxychloroquine guérissaient plus rapidement, confirmant une nouvelle fois les conclusions des travaux réalisés par son homologue français, Didier Raoult. Le Professeur Seydi intervenait dans le cadre de l’évaluation de l’épidémie de Coronavirus, un mois après le premier cas détecté au Sénégal

« Les patients sous traitement spécifique tel que l’Hydroxychloroquine guérissent plus vite. Nous l’avons constaté. Mais comme j’ai eu à le dire en matière de sciences la constatation seule ne suffit pas. Il faut faire des recherches poussées avant de valider une attitude. Ce constat nous rassure et rassure toute mon équipe. Et nous allons continuer dans ce sens », a indiqué le Pr Seydi.

Mieux, ajoute la blouse blanche : « Nous allons même, dans les jours à venir, y associer de l’Azithromycine, ce qui devrait nous permettre d’avoir de meilleurs résultats. Les résultats obtenus avec l’Hyroxychloroquine ne doivent pas pousser à l’automédication, du reste dangereuse. C’est pour éviter d’avoir des effets secondaires inconnus que nous avons commencé à traiter nos patients uniquement avec de l’Hydroxychloroquine ».

Cette sortie du professeur Seydi épouse parfaitement la thèse de son homologue français Didier Raoult qui avait indiqué pouvoir guérir des malades de Coronavirus, en seulement six jours de traitement avec la Chloroquine. Dans tous les cas, le constat a été fait que les malades de Coronavirus internés au Sénégal guérissent rapidement. En effet, le 25 mars dernier, le Sénégal comptait seulement 9 malades guéris sur 99 cas détecté. Entretemps, 46 personnes ont été soignées du Covid-19, grâce à la Chloroquine.

Depuis le 2 mars à ce jour, le Sénégal a dénombré 195 cas positifs de Coronavirus qui ont été répertoriés par les autorités sanitaires. Au total, 55 malades ont été déclarés guéris. 138 patients sont en observation dans les structures sanitaires de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

