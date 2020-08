Rwanda : point sur l’épidémie de Covid-19

Deux cents (200) nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés sur 4759 échantillons testés le 23 aout 2020. Cela porte le nombre cumulé de cas confirmés à trois mille quatre-vingt-neuf (3089). À ce jour, mille sept cent cinquante-cinq (1755) patients se sont rétablis et ont obtenu leur congé, dont un (1) au cours des 24 dernières heures. Le nombre de cas actifs est de mille, trois cent vingt-deux (1322) et douze (12) décès. Le nouveau décès est un Rwandais de 71 ans.

Les nouveaux cas sont à Kigali (164) provenant de tests de masse sur les marchés de Kigali, Rusizi (29) tests dans des groupes à haut risque, Rubavu (5), Huye (2); une vigilance accrue s’impose partout. Tous les cas actifs sont isolés dans un état stable.

À ce jour, mille sept cent cinquante-cinq (1755) patients se sont rétablis et ont obtenu leur congé

Les mesures de prévention du COVID-19 annoncées par le Gouvernement rwandais doivent continuer à être rigoureusement respectées, en particulier le lavage fréquent des mains et les distances physiques. De plus, les masques faciaux doivent être portés dans les complexes publics et multifamiliaux.

La rétention d’informations liées à la recherche des contacts ou aux symptômes du COVID-19 met en danger la sécurité publique et sera punie conformément aux lois applicables.