RDC : trois employés de la Croix-Rouge enlevés par des hommes armés

En République démocratique du Congo, des hommes armés non identifiés ont enlevé trois employés de la Croix-Rouge à Rutshuru.

Trois employés de la Croix-Rouge ont été enlevés par des hommes armés non identifiés, à Rutshuru, en République démocratique du Congo, a annoncé l’organisation. Ces trois agents sont de nationalité congolaise et leur enlèvement a eu lieu, ce mardi 3 mais 2016, vers 7h20, dans le sud de la province du Nord-Kivu.

Selon la chargée de communication du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), « nous n’avons plus de nouvelles de nos trois agents envoyés sur le terrain dans le Rutshuru », sans donner d’autres précisions. Pour sa part, un des porte-paroles militaires de l’armée dans le Nord-Kivu a indiqué ne pas avoir des détails sur cet enlèvement, relève Koaci.

L’Est de la République démocratique du Congo est en proie à une instabilité chronique causée par des groupes armés locaux et étrangers auteurs d’exactions répétées contre les populations congolaises. des heurts interviennent souvent entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et des éléments armés souvent accusé de venir du Rwanda voisin. Ce qui a fini d’installer un climat de tension et de suspicion entre Kigali et Kinshasa.