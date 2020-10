Raoult tacle les pro-Gilead : « On est à la fin d’un système » (vidéo) !

Le Professeur Didier Raoult, qui a affirmé, ce jeudi 22 octobre, que la situation actuelle n’était pas aussi grave que celle de mars dernier, est d’avis qu’on est « à la fin d’un système ». Il a par ailleurs pointé les acteurs qui militent pour les laboratoires Gilead.



« Actuellement, la situation semble plus sévère qu’en juillet. Mais pour l’instant, elle)est moins sévère qu’au printemps… La mortalité était beaucoup plus basse lors de la première scène de l’acte 2… Ce qui est très clair, c’est que l’isolement et la mise en place des tests joue un rôle incroyablement important. On a eu une surmortalité en mars en raison du retard de la mise en place des tests », a indiqué Didier Raoult.

Parlant d’un « monde occidental terrifié », Didier Raoult insiste que « cet épisode viral révèle l’état d’affolement et de peur de notre société. On est à la fin d’un système ». Le Professeur n’a pas manqué de dire son étonnement face à « ces gens qui pensent ne faire que des essais thérapeutiques avec Gilead ».