Quand le demi-frère de Barack Obama encense Donald Trump

Malik Obama, le demi-frère du Président américain Barack Obama, a exprimé sa joie sur Twitter à l’annonce de la victoire de Donald Trump.

A l’annonce de la victoire de Donald Trump à la Présidentielle américaine, le demi-frère du Président américain Barack Obama, Malik Obama en l’occurrence, a exprimé sa joie sur Twitter.

Originaire d’un petit village de l’ouest du Kenya, Malik Obama avait récemment rallié la cause de Donald Trump après avoir à maintes reprises accusé son cadet de malhonnêteté, d’arrogance, et de ne pas avoir fait plus pour le Kenya et sa famille kényane. Suffisant pour que le demi-frère de Barack Obama lance sur Twitter« Mes félicitations président Trump! Dieu est grand! ».

Malik, qui vote depuis 1985 aux élections américaines, aurait selon la presse américaine engrangé plusieurs milliers de dollars en vendant des lettres de jeunesse de Barack Obama. Il auraita la double citoyenneté kényane et américaine.

Sur sa photo de profil Twitter, qui a également publié une photo de lui en train de voter pour le candidat républicain, s’affiche avec une casquette rouge portant le slogan de campagne de Donald Trump, qui l’avait par ailleurs invité à un débat électoral à Las Vegas.