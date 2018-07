Plan3000 : un nouveau réseau social responsable pour l’Afrique

C’est aujourd’hui qu’a été annoncé en Éthiopie le lancement d’une nouvelle plateforme de réseau socialement responsable. La source d’information est consacrée à la couverture de contenu pertinent pour les jeunes. La plateforme favorise l’innovation dans le but d’autonomiser le changement social. Le marché cible principal est les étudiants des collèges et lycées, et la plupart des contributeurs appartiennent à ce groupe d’âge. Ils veulent voir de grands changements dans le monde et c’est ici qu’intervient Plan3000.

“Du mouvement #MeToo aux débuts de la réforme des armes à feu, il est devenu extrêmement évident que les lecteurs du millénaire et de la génération Z ont besoin d’une plateforme de contenu spécifiquement dédiée aux causes qui les intéressent“, a déclaré Anthony Worku, responsable de Plan3000.com. C’est un projet de passion pour Worku, car il est à la fois un entrepreneur en série et un immigrant lui-même. Plan3000 n’a pas de financement, de bailleurs de fonds ou de publicité de groupes d’intérêts spéciaux. Worku pense que l’avenir ne sera brillant que si nous impliquons des individus du millénaire et de la génération Z, et leur fournissons une plate-forme non filtrée. Comme le prouvent les étudiants de Parkland, ce marché est plein de leaders qui n’ont pas peur.

La plate-forme innovante organise son contenu en pistes sous des albums globaux qui racontent des histoires individuelles dans le but d’unifier une cause thématique plus large. Les albums de Plan3000 couvriront les questions relatives au féminisme, à l’environnement, aux droits LGBT, à la durabilité alimentaire, aux droits des animaux, aux réfugiés, à la race en Amérique, aux profils d’influence, à l’inclusion des technologies… Chaque album présentera des articles de presse écrits en interne, du contenu syndiqué et des profils d’influenceurs associés à la cause donnée.

“Cette génération connectée peut faire l’impensable”, a déclaré Worku.

Alfa Demmellash, cette innovateur éthiopienne-américainne a partagé avec nous ses connaissances sur l’intelligence artificielle. Est-ce que cette tendance technologique sera la chute de la civilisation, ou y a-t-il une lueur d’espoir qui peut protéger les entreprises ? Découvrez l’article sur Plan3000