Non les Africains ne sont pas les rats de laboratoires des Occidentaux !

La polémique suscitée par Jean-Paul Mira, chef de service à l’hôpital Cochin à Paris et Camille Locht, directeur de recherche de l’Institut national de la santé et de la recherche scientifique (Inserm) sur les tests d’un vaccin potentiel contre le COVID-19 en Afrique, le 1er avril sur la chaîne d’information française LCI, chaîne du groupe TF1, outre d’être scandaleuse, est une opportunité de réponse des chercheurs africains et de leurs homologues européens.

Par Florence Elomo

Tribune : Africaines, Africains restés sur notre fier Continent ou en activité en Occident, aujourd’hui nous nous joignons. Après les larmes, le feu et le sang, nous devons faire face à une nouvelle malédiction. Ayant fait le tour du globe, la pandémie nommée COVID-19 frappe désormais à notre porte, et comme alors, le berceau de l’Humanité doit faire face à toutes les manipulations.

Depuis des décennies, de nombreux scientifiques africains mènent des travaux de recherche dans les laboratoires de Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie, Biologie, Médecine, etc. en Afrique, en Europe, en Amérique et partout dans le monde. L’un de ces chercheurs, le Professeur Codjo Hountondji de Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie – Jussieu (Paris) déclare : « l’Afrique regorge de chercheurs de haut rang qui contribuent activement aux avancées de la Science dans le monde. Laissons-les se saisir des problèmes du Continent Africain pour leur trouver des solutions dans tous les domaines (Santé, Éducation, Agriculture, Environnement, Ressources minières, Culture, etc.) ».

Cette tribune, très détaillée, met en lumière les recherches du Professeur Codjo Hountondji et de ses homologues depuis une quinzaine d’années. Ils sont déjà à pied d’œuvre, comme l’est toute la communauté scientifique mondiale.

Mécanisme d’infection par le COVID-19 et mécanisme de multiplication du coronavirus

I- La première étape de l’infection virale : l’entrée du virus et la libération de son génome dans le cytoplasme de la cellule-cible

1. Reconnaissance d’une protéine de surface de la cellule-cible humaine

Le point de départ de l’infection virale est la reconnaissance par une protéine de surface du COVID-19 d’un récepteur à la surface de la cellule-cible humaine. Ce récepteur est une protéine enzymatique, l’Enzyme de Conversion de l’Angiotensine (Angiotensin Converting Enzyme, ACE) dont la fonction originelle est de convertir l’angiotensine I en angiotensine II, cette dernière étant un vasoconstricteur puissant. En conséquence, cette conversion s’accompagne d’une augmentation importante de la tension artérielle caractéristique de l’hypertension artérielle (HTA). C’est pourquoi, le traitement de la HTA consiste à inhiber l’Angiotensin Converting Enzyme (ACE ou ACE2) au moyen d’agents anti-hypertenseurs, dans le but de diminuer la tension artérielle. Sachant que le récepteur ACE (ou ACE2) représente la porte d’entrée du virus dans une cellule-cible, la première conséquence de l’infection par le COVID-19 est que ce dernier se retrouve en compétition avec les agents anti-hypertenseurs, et prend leur place en laissant augmenter considérablement la tension artérielle, avec tous les risques d’accidents cardio-vasculaires. C’est la raison pour laquelle l’hypertension artérielle (HTA) est un facteur aggravant pour les patients infectés et que la survenue fréquente d’arrêts cardiaques a été observée chez ces patients.

2. Internalisation du COVID-19 dans la cellule-cible humaine

Une fois lié au récepteur ACE2, le COVID-19 est internalisé dans la cellule-cible (appelée désormais cellule-hôte) et son ARN (le génome du coronavirus est un ARN à simple brin) se retrouve libéré dans le cytoplasme de la cellule-hôte.

3. La première cible thérapeutique dans le traitement du COVID-19

– La première cible thérapeutique dans le traitement du COVID-19 est son ARN viral fraîchement libéré dans le cytoplasme de la cellule-hôte dont il doit multiplier les copies, avec comme objectif, sa propre réplication. Pour ce faire, le virus doit utiliser son propre enzyme chargé de multiplier les copies d’ARN viral, une ARN polymérase appelée ‘‘ ARN polymérase ARN-dépendante, RNA-dependent RNA polymerase, RdRp ’’, ce nom signifiant que l’enzyme utilise une matrice ARN pour produire de l’ARN. Le problème, c’est que le COVID-19 n’a que son génome comme patrimoine moléculaire. Il n’a aucun enzyme capable de réaliser une quelconque activité. Il doit donc compter sur la machinerie de synthèse (appelée RIBOSOMES) de la cellule-hôte pour lui fournir l’enzyme RdRp qui est le premier des enzymes et protéines responsables de sa multiplication.

– Ainsi, l’ARN viral sera apprêté par la cellule-hôte pour servir de matrice pour la fabrication de la RdRp virale et de toutes les autres protéines virales qui serviront plus tard pour l’assemblage des particules virales. L’ARN viral apprêté va commencer par se lier aux RIBOSOMES de la cellule-hôte qui assurera en tout premier lieu la synthèse de la RdRp qui va aussitôt commencer à copier l’ARN viral. Ainsi, ce sont les RIBOSOMES de la cellule-hôte qui permettent au COVID-19 de se multiplier très vite, jusqu’à ce que les cellules des poumons soient totalement détruites et que mort s’en suive. Il paraît donc normal que la première cible thérapeutique spécifique dans le traitement du COVID-19 soit l’ARN viral produit par les RIBOSOMES de la cellule infectée.

4. Approche thérapeutique actuelle contre la RdRp du COVID-19

Le traitement à la CHLOROQUINE et l’HYDROXYCHLOROQUINE est la première approche thérapeutique visant à faire entrer dans la cellule infectée un inhibiteur de la multiplication des copies de l’ARN du COVID-19. Ces molécules sont des IONOPHORES qui percent des trous dans les membranes de nos cellules en adoptant une disposition transmembranaire spécifique constituant des pores à travers la membrane. Ces pores laissent entrer dans nos cellules des ions Zinc (Zn++) qui sont des inhibiteurs très puissants de l’activité de la RdRp virale, causant le blocage de la multiplication du virus. Le mécanisme de cette inhibition est connu.

À ce stade, le protocole du traitement des patients infectés par le COVID-19 est :

a. Hydroxychloroquine 200mg 2 fois par jour pendant 5 jours.

b. Sulfate de Zinc [Zinc sulfate, Zn(++)SO4(–)] 220mg 1 fois par jour pendant 5 jours (à prendre en même temps que la première prise d’hydroxychloroquine.

5. Notre projet

a. Inhibition de la RdRp virale

– Les substrats utilisés par la RdRp virale pour copier l’ARN du COVID-19 sont les 4 nucléosides triphosphates correspondant aux 4 bases azotées (Adénine, A, Guanine, G, Cytosine, C et Uracile, U) présentes dans l’ARN. Ces 4 nucléosides triphosphates (NTPs) sont l’ATP, le GTP, le CTP et l’UTP. De 2005 à 2010, nous avons travaillé dans notre Laboratoire sur la RdRp d’un organisme amphibien, et nous avons mis au point des inhibiteurs analogues de l’ATP pour étudier cette ARN polymérase. Ces inhibiteurs que nous allons appeler AdoX (pour AdénosineX) se sont révélés très efficaces pour bloquer l’activité RdRp de l’amphibien. Ils sont prêts à entrer dans les différentes phases des essais cliniques dans le but de les utiliser pour le traitement des patients infectés par le COVID-19.

– Une autre approche consiste à empêcher la synthèse de la RdRp par les RIBOSOMES de la cellule infectée. À cette fin, nous disposons au Laboratoire de la série des inhibiteurs AdoX dont certaines molécules inhibent l’activité de synthèse protéique des RIBOSOMES humains. En effet, de 2006 à ce jour, nous avons mené des recherches très actives et très innovantes sur les RIBOSOMES humains, et nous avons démontré que le cœur catalytique de ces RIBOSOMES est la PROTÉINE RIBOSOMALE humaine rp-eL42 dont nous avons démontré qu’elle joue un rôle capital dans la croissance et la multiplication cellulaires. Les inhibiteurs AdoX se lient à l’acteur catalytique rp-eL42 du cœur catalytique des RIBOSOMES des cellules humaines des voies respiratoires infectées pour empêcher toute synthèse, ce qui conduit à empêcher la multiplication du virus.

b. Comment éviter les effets secondaires de la chloroquine ? – Les effets secondaires les plus graves de la chloroquine sont les arrêts cardiaques. L’utilisation d’une autre molécule ionophore comme la PYRITHIONE (PT) permet d’éviter ces effets secondaires. Il conviendra de vérifier si cette molécule est disponible sous la forme d’un médicament déjà autorisé et commercialisé. Si ce n’est pas le cas, des essais cliniques seront indispensables, et l’urgence sanitaire actuelle recommanderait de continuer à recourir à la CHLOROQUINE et à l’HYDROXYCHLOROQUINE.

II- Deuxième cible thérapeutique : les RIBOSOMES des bactéries pathogènes infectant les cellules humaines des voies respiratoires

1. Association CHLOROQUINE/AZITHROMYCINE

L’association d’une antibiothérapie (AZITHROMYCINE) au traitement actuel des patients infectés par le COVID-19 est motivée par le fait que, après la destruction massive et rapide des cellules humaines des voies respiratoires infectées par le virus, le système immunitaire des patients serait tellement affaibli que des bactéries pathogènes (appelées ici bactéries opportunistes) viendraient infecter par surcroît d’autres cellules des voies respiratoires. On parle de surinfection. Ainsi, l’antibiotique AZITHROMYCINE ou son analogue structural l’ÉRYTHROMYCINE pourraient servir uniquement à cibler les bactéries pathogènes opportunistes pour les éliminer. Ces antibiotiques se lient à des sites bien définis sur les RIBOSOMES des cellules bactériennes pour les bloquer.

2. Conclusion

À ce stade, les dernières recommandations de l’Hôpital Gustave Roussy de Villejuif sont : « on donne l’hydroxychloroquine en association à l’azithromycine à tous les patients avec une pneumonie COVID-19+ avec ou sans signes de gravité ».

a. Hydroxychloroquine 200mg 2 fois par jour pendant 5 jours.

b. Sulfate de Zinc [Zinc sulfate, Zn(++)SO4(–)] 220mg 1 fois par jour pendant 5 jours (à prendre en même temps que la première prise d’hydroxychloroquine.

c. Azithromycine 500mg 1 fois par jour pendant 5 jours.

3. Notre projet

– Si le rôle de l’AZITHROMYCINE consiste uniquement à cibler les bactéries pathogènes opportunistes pour les éliminer, nous proposons de la remplacer par des inhibiteurs des RIBOSOMES bactériens dont nous disposons au Laboratoire. En effet, nous avons démontré que les inhibiteurs analogues de l’ATP appelés AdoX se lient à un site précis des RIBOSOMES bactériens pour inhiber totalement leur activité de synthèse protéique. Ce résultat suggère que nos molécules AdoX sont capables d’avoir des effets bactéricides ou bactériostatiques comparables à ceux des antibiotiques.

– À ce stade, les inhibiteurs analogues de l’ATP (AdoX) seraient considérés comme des « multi-hit molécules » (molécules à plusieurs cibles) qui inhiberaient à la fois la RdRp du COVID-19, les RIBOSOMES des cellules humaines des voies respiratoires infectées par le virus et les RIBOSOMES des bactéries pathogènes opportunistes.

– Enfin, de 2006 à ce jour, nous avons également mené des travaux de Recherche innovants sur les RIBOSOMES d’une bactérie pathogène Escherichia coli (E. coli), et nous avons synthétisé des molécules bioctives analogues d’un antibiotique (la CYCLOHEXIMIDE), qui ont des effets cytotoxiques à la fois sur des cellules humaines et sur des bactéries en ciblant les ribosomes.

III- Composante inflammatoire dans les cas graves avancés de COVID-19

1. Les cytokines

Les glycoprotéines de la famille des cytokines comprennent les interférons (IFN) qui sont produits par les cellules du système immunitaire. Ces derniers ont pour rôle de défendre l’organisme contre les agents pathogènes comme les virus, les bactéries, les parasites et les cellules tumorales. Ils le font en induisant la production de protéines de la fonction immunitaire, notamment antivirales et antibactériennes. Leur nom d’interféron vient du fait qu’ils interfèrent avec la réplication virale dans les cellules de l’hôte, en améliorant la résistance des cellules de l’hôte aux infections virales. Ils sont donc l’un des indicateurs d’une infection virale. C’est pour ces raisons qu’ils sont utilisés dans le traitement de maladies virales (hépatites, virus des papillomes, VIH, etc.). La famille des cytokines comprend aussi les interleukines. Parmi ces dernières, l’interleukine 6 (IL6) est une cytokine impliquée dans la phase aiguë de l’inflammation (il s’agit d’une cytokine pro-inflammatoire). Elle joue un rôle de messager entre les cellules impliquées dans ce processus. Elle stimule notamment la sécrétion des protéines de la phase aiguë de l’inflammation. En conséquence, une hyperproduction d’interleukine 6 et de son récepteur (IL6R) provoque une inflammation aigüe et chronique.

2. Addition d’anti-inflammatoire

Dans les cas graves avancés de pneumonie COVID-19+, le système immunitaire réagit de façon exagérée avec une hyperproduction d’interleukine 6 et de son récepteur (IL6R). Il est alors recommandé d’ajouter au protocole du II-2., des antiinflammatoires anti IL-6.

C’est pourquoi, les recommandations de l’Hôpital Gustave Roussy de Villejuif sont :

a. Hydroxychloroquine 200mg 2 fois par jour pendant 5 jours.

b. Sulfate de Zinc [Zinc sulfate, Zn(++)SO4(–)] 220mg 1 fois par jour pendant 5 jours (à prendre en même temps que la première prise d’hydroxychloroquine.

c. Azithromycine 500mg 1 fois par jour pendant 5 jours.

d. Anti-inflammatoire anti IL-6 de nom commercial « Actemra », anticorps monoclonal « anti-IL6 » (tocilizumab) 250mg 1 fois par jour pendant 5 jours.

3. Effets de l’Azithromycine sur les cytokines

Il a été rapporté par certains auteurs que l’Azithromycine affecte sévèrement la production d’interféron. Sachant que le rôle de l’interféron consiste à améliorer la résistance des cellules humaines aux infections virales, une baisse de la quantité d’interféron correspond à une baisse de l’effet antiviral. Il se trouve que les cytokines ne sont synthétisées, ni par les virus (ils ne possèdent pas de machinerie de synthèse), ni par les bactéries (elles ne sont pas habilitées), mais par les cellules humaines infectées par le COVID-19.

Notre hypothèse pour expliquer les effets de l’Azithromycine sur la production de l’interféron est que l’antibiotique se lie, non seulement aux RIBOSOMES des bactéries pathogènes opportunistes, mais également aux RIBOSOMES des cellules humaines infectées par le COVID-19, ce qui entraîne une baisse de production des cytokines en général et de l’interféron en particulier. Cette hypothèse, facile à vérifier, est d’autant plus plausible que l’Azithromycine et son analogue, l’Erythromycine se lient aux RIBOSOMES à l’entrée du tunnel de sortie de la chaîne peptidique en cours de synthèse au site P du RIBOSOME.

Malgré les différences structurales qui existent entre les RIBOSOMES des cellules humaines et ceux des bactéries, certains éléments de structure assurant les mêmes fonctions (exemple le tunnel de sortie du RIBOSOME) sont conservés.

1. Notre projet

L’utilisation des inhibiteurs analogues de l’ATP (AdoX) considérés comme des « multi-hit molécules » du RdRp du COVID-19 (I-5.a.), des RIBOSOMES des cellules humaines des voies respiratoires infectées par le virus (I-5.a.) et des RIBOSOMES des bactéries pathogènes opportunistes (II-3.) permettrait de remplacer l’Azithromycine. De même, nous pourrons utiliser les molécules bioctives analogues de la CYCLOHEXIMIDE (II-3.).

IV- Liste des Chercheurs et Enseignants-Chercheurs impliqués dans le projet

Professeur Codjo HOUNTONDJI (Professeur Sorbonne Université) – Porteur du Projet. Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire, Enzymologie, Ribosomes.

(Professeur Sorbonne Université) – Porteur du Projet. Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire, Enzymologie, Ribosomes. Docteur Margaret AHMAD (Directeur de Recherche CNRS) – Co-Porteur du Projet. Spécialité : Photobiologie.

(Directeur de Recherche CNRS) – Co-Porteur du Projet. Spécialité : Photobiologie. Docteur Nathalie JOURDAN – Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, et Virologie.

– Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, et Virologie. Docteur Jean-Bernard CRÉCHET – Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, et Génétique des Eucaryotes et des Bactéries, Ribosomes.

– Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, et Génétique des Eucaryotes et des Bactéries, Ribosomes. Docteur Soria BAOUZ – Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, Enzymologie, Ribosomes.

– Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, Enzymologie, Ribosomes. Docteur Blanche AGUIDA – Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, Enzymologie, Ribosomes.

– Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, Enzymologie, Ribosomes. Docteur Fulbert AGBO’SAGA – Spécialité : Biochimie, Enzymologie, Ribosomes.

– Spécialité : Biochimie, Enzymologie, Ribosomes. Docteur Horrhus HOUNGUÈ – Spécialité : Biochimie, Chimie, Enzymologie, Ribosomes.

– Spécialité : Biochimie, Chimie, Enzymologie, Ribosomes. Docteur Pétronille HAZOUMÈ – Spécialité : Chimie Organique, Chimie-Physique.

– Spécialité : Chimie Organique, Chimie-Physique. Professeur Jean COGNET – Spécialité : Biochimie, Enzymologie, Ribosomes, Modélisation Moléculaire, PDB (Protein Data Bank).

– Spécialité : Biochimie, Enzymologie, Ribosomes, Modélisation Moléculaire, PDB (Protein Data Bank). Docteur Cédrick COCKS (Pharmacien) – Spécialité : Biochimie, Chimie Thérapeutique et Pharmaceutique, Pharmacognosie.

– Spécialité : Biochimie, Chimie Thérapeutique et Pharmaceutique, Pharmacognosie. Docteur Lionel BARTY (Pharmacien) – Spécialité : Biochimie, Chimie Thérapeutique et Pharmaceutique, Pharmacognosie.

– Spécialité : Biochimie, Chimie Thérapeutique et Pharmaceutique, Pharmacognosie. Professeur (Emérite) Jacques POUPAERT (Pharmacien) – Spécialité : Biochimie, Chimie Médicinale, Chimie Thérapeutique et Pharmaceutique, Pharmacognosie, Galénique.

V- Liste des Collaborations internationales

Professeur Ambaliou SANNI – Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire.

– Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire. Professeur Alphonse SÈZAN – Spécialité : Biologie Cellulaire.

– Spécialité : Biologie Cellulaire. Professeur Hyacinthe AHISSOU – Spécialité : Biochimie, Enzymologie.

– Spécialité : Biochimie, Enzymologie. Docteur Casimir AKPOVI – Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire.

– Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire. Docteur Urbain KASSEHIN – Spécialité : Chimie Médicinale, Chimie Thérapeutique et Pharmaceutique.

– Spécialité : Chimie Médicinale, Chimie Thérapeutique et Pharmaceutique. Docteur Espérance KOUGNIMON – Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire.

– Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire. Docteur Rock DJÈHOUÈ – Spécialité : Biochimie, Substances Naturelles Bioactives.

– Spécialité : Biochimie, Substances Naturelles Bioactives. Professeur Latifou LAGNINKA – Spécialité : Biochimie, Substances Naturelles Bioactives.

– Spécialité : Biochimie, Substances Naturelles Bioactives. Professeur Jun-ichi NAKAYAMA – Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, Génétique des Eucaryotes, Chromatine, Ribosomes.

– Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, Génétique des Eucaryotes, Chromatine, Ribosomes. Professeur Galina KARPOVA – Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, Ribosomes.

– Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, Ribosomes. Docteur Konstantin BULYGIN – Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, Ribosomes.

De vous, Douce France, pays des droits de l’Homme, nous exigeons un respect de l’humanité des Africains, de leur indépendance et de leur dignité humaine et nous vous demandons de ne pas traiter les corps africains comme des objets d’études, exhumant ainsi les heures les plus sombres de votre histoire.

Si nous pouvons dire quelque chose de provocateur : testez vos concitoyens, testez sur eux vos prochains vaccins. Car l’Afrique ne sera pas un patient témoin et les Africains ne seront pas vos rats de laboratoires.

SIGNATAIRES

Florence Elomo Akoa, Productrice et Fondatrice de la société A-Kwandies ; Sa Majesté Akatsi II Djidjilévo, Secrétaire Général de l’Organisation des Rois et Reines d’Afrique, Roi de la Dynastie Watchi du Bénin-Togo-Ghana ; Anaïs Agbo, Journaliste ; Grace Murhula, Chef de projets et Auteure ; John Ayité Dossavi, Président et fondateur de l’ONG RAPEC et Initiateur de la JMCA – Journée Mondiale de la Culture Africaine et Afro-descendante ; Armel Mombouli, Président de l’association Vox Populi ; Aïssata Seck, Adjointe au maire à Bondy ; Samuel Eto’o, Ancien footballeur international camerounais ; Jean-Marc Mormeck, Ancien champion du monde de boxe et Délégué régional aux quartiers populaires d’Ile-de-France ; Mohamed Sissoko, Ancien footballeur international malien ; Jimmy Jean-Louis, Acteur et Producteur ; Samia Khitmane, Responsable Arts Visuels et Patrimoine à la mairie d’Aubervilliers ; François Durpaire, Universitaire et Historien ; Fabrice D’Almeida, Historien ; Pierre Sossou, Proviseur ; Claudy Siar, Animateur-producteur de radio ; Rodrigue Gnaly, Journaliste ; Bedel Biyiha Ngimbous, Docteur en biologie et pharmacologie et Enseignant ; Juan Massenya, Journaliste et Producteur ; Éric Siar, Éditeur musique ; Tony Harrison, Acteur et Metteur en scène ; Anne-Marie Dias Borges, Journaliste ; Rudolph Elion, Président de Black Excellence sur la culture africaine et afro-descendante ; Robot, Président de l’association Brazzakinois sur la promotion de la culture et musique congolaise ; Doums, Adjoint au maire à Clichy-sous-Bois ; Marcelle Akoa, Déléguée médicale ; Marie-Agnès Zé, Aide-soignante ; Ebalé Marius Gakana, Chef de projet SI ; Agnès Borms, Travailleuse sociale et Fondatrice de l’association Dain Dome For Africa ; Tissily Makhadji, Conceptrice et Productrice Theazyli Audiovisuel Vision ; Isabelle Menal, Scénariste ; Ludovic Gehant, Cameraman ; Steve Kamdeu, Scénariste et Réalisateur ; Mahjouba Rguiti, Finance et Crédit Management ; Fatoumata Fadiga, Chargée du personnel et Présidente de l’association Enfants Mundo ; Agathe Mensah, Directrice de Finance Horizon et Présidente de l’association Actions Culture et Développement ; Esthelle Olivia Mpondo, Entrepreneur ; Nallah Balassama Sangaré, Consultante beauté ; Édith Yaouancq, Cadre dans le privé ; Bonheur Baloula, Entrepreneur ; Madly Firmin, Ingénieur et Fondatrice en Afrique de Connected People, la Petite Nga & Futurs4us ; Christelle Mehissou, Responsable RH ; Nadège Juillard, Styliste ; Selma Rovini, Présentatrice Gala de Boxe et TV ; Florence Djouda, Ingénieur en informatique Business Intelligence ; Alioune El Hadj, Membre de l’Association Arc-en-ciel à Évry ; Quick, Entrepreneur ; Hucher Atio, Community manager ; Aminata Ndiaye, Association Solidarité Familles ; Francine Péros, Interprète d’affaires ; Nathalie Biriminta, Présidente Fédération des Mères Combattantes ; Latifa Kharja, Militante associative et Ancienne conseillère municipale ; Mansour Mbaye, Président La Sacoche pour l’Emploi ; Amar Issiakhem, Entrepreneur ; Lies Issiakhem, Artiste ; Samba Gaye, Chauffeur ; Edwige-Laure Mombouli, Secrétaire général Vox Populi ; Inès Mombouli, Responsable marketing communication Vox Populi ; Nora Haroune, Coordonnatrice projets Vox Populi ; Jean-Charles You, Entrepreneur ; Christine You, Agent immobilier ; Blaise N’Sona, Technicien climatisation froid ; Ahmed Adef, Président FC Montfermeil ; Sadio, Photographe ; Verda Maboulou, Fonctionnaire territoriale ; Emmanuelle Ampobeng, Consultante ; Emna Khaldi, Présidente de l’association Halte à la N ; Cathy Victor, Assistante de direction ; Ernst Dolce, Responsable Trading ; Benjamin Grisbec, Chef de projets Insertion Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-Saint-Denis ; Valéry Deck Kabela, Artiste ; Ringo Parigo, Entrepreneur ; Zoe Duvauchelle, Agent artistique ; Zakaria Meziane, Chef de projet ERP Finance ; Christophe Nullez, Professeur de technologie ; Deige Vina, Producteur ; Brice Kapel, Artiste ; Antoine Mutabesha, Président société From the Sky ; Elvis Ngombo, Consultant finance ; Leila Belmoktar, Employée Fintech ; Jackie Loketeteka, Avocate ; Cyril Ngando, Technicien isolation ; DJ Dakazart, Artiste ; Aboubak Sahila, Directeur du développement secteur construction ; Dieudonné Djimi, Gérant de portefeuilles ; Sophie Belghazi, Chargée de clientèle ; Abdelhak Hashas, Président Association Mooving City ; Azdine Ouis, Adjoint au Maire de Corbeil-Essonnes ; Omar Dawson, Chef de Projets ; Laura Boileau Rousseau, Artiste peintre ; Éric Seror, Expert-comptable ; Kayz Loum, Animateur , Producteur Audiovisuel ; Virginie Bapea, Journaliste Mode.