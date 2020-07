Mon crime d’aimer de Lynda Raymonde

L’histoire émouvante et réaliste de Wilba, une jeune fille naïve charmée par les apparences d’une vie luxueuse.

Seule le soir, Wilba souffre en pensant à Teker, celui qui a fait basculer sa vie. Alors qu’elle quitte son village natal pour Ongola, Wilba est pleine d’espoir pour son avenir. Après quelques déceptions, elle devient nourrice pour Fidela et Teker, un riche couple. Rapidement Wilba va tomber sous le charme de son patron marié. Malgré les apparences, Teker n’est pas forcément celui qu’elle s’est imaginé. Sous ses airs d’homme cultivé et séduisant, Teker se révèle être un dangereux pervers.Un récit rythmé qui souligne avec réalisme les déconvenues d’une passion sulfureuse. La jeune Wilba porte le récit d’une histoire très actuelle.

L’AUTEURE : Linda Nyebe Andella, plus connue sous le nom de Lynda Raymonde est une artiste chanteuse d’afropop, elle se fait connaitre sur la scène internationale en 2012 avec son premier album, Symbiose, Elle est née le 10mai 1981 à Yaoundé (Cameroun). Mon crime d’aimer est son premier roman.

EXTRAIT : Je tombai littéralement amoureuse de Teker dès notre première rencontre. Au début, c’étaient d’interminables journées pleines de tensions entre nous. Puis nous commençâmes à partager, à l’insu de toute la maisonnée, des regards complices et furtifs avant d’échanger notre premier baiser. Je l’avais dans la peau. La seule odeur de son parfum aigre et viril dans les couloirs de la maison chaque matin m’embrasait et me faisait perdre le nord. Sentir l’intensité de son regard sur moi paralysait mon âme et je pouvais passer des nuits entières à rêvasser et à espérer qu’il finirait par m’aimer en retour. Je vivais l’heure du coucher comme un supplice mais, une fois que je voyais poindre le jour suivant, je me réveillais avec le bonheur et l’enthousiasme de le retrouver et de m’enivrer de son odeur.

