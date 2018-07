Mission politique de l’OIF au Mali du 9 au 11 juillet 2018

A la demande de Son Excellence Madame Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie, une mission politique s’est rendue au Mali du 9 au 11 juillet 2018.

Conduite par son conseiller spécial, l’Ambassadeur Hervé Ladsous, cette mission a été reçue en audience par le Président de la République du Mali, Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. Elle a également pu rencontrer les membres du gouvernement impliqués dans la conduite du processus électoral, les acteurs politiques, les organes de gestion des élections ainsi que les partenaires de la communauté internationale.

A la faveur des différents entretiens, la mission a pu relayer le message de solidarité de l’ensemble de la famille francophone à l’égard du peuple malien et de ses autorités, à la veille d’une élection cruciale et décisive pour l’avenir du Mali.

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) s’est mobilisée bien en amont pour apporter son concours aux organes de gestion des élections. Elle a tout particulièrement contribué à l’audit du fichier électoral et au renforcement des capacités de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), ainsi qu’à la formation des observateurs nationaux en vue de leur prochain déploiement sur le terrain.

L’ensemble de ces initiatives, comme les précédentes missions dépêchées par la Secrétaire générale, concourent à favoriser la préparation et le bon déroulement d’élections libres, fiables et transparentes, conformément aux dispositions pertinentes de la Déclaration de Bamako, document de référence de l’engagement politique de la Francophonie en faveur de la démocratie et des droits et des libertés.

La mission a pu constater la détermination de l’ensemble des acteurs concernés à faire en sorte que ces élections se tiennent dans les délais constitutionnels prescrits, dans un climat apaisé, et dans le strict respect des dispositions légales et électorales du Mali.

L’engagement de la Francophonie dans le cadre de ce processus électoral se traduira par l’envoi d’une mission d’information et de contact du 25 juillet au 1er août, à l’occasion du 1er tour de l’élection présidentielle.