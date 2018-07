Maroc : mouvement de protestation pour la défense d’Hirak

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier, le 8 juillet, à Casablanca pour dénoncer les lourdes peines imposées aux dirigeants du mouvement de contestation “Hirak” qui ont agité le nord du Maroc en 2016 et 2017, exigeant leur libération.

Selon les autorités locales, les manifestants étaient “quelques centaines de personnes”. La foule a marché pendant plus de deux heures dans le centre de la capitale économique du Maroc, sous l’œil vigilant de la police.

Beaucoup ont brandi les portraits des leaders du mouvement, les drapeaux amazighs (berbères) ou ceux du Mouvement du 20 février, la version marocaine du Printemps arabe en 2011. Nombreux signes: “Processus politique”, “Liberté envers les prisonniers politiques”, ” Longue vie au peuple “ou” Cet Etat est corrompu “.

Le 26 juin, la justice marocaine a condamné à des peines allant de un à vingt ans de prison. 53 activistes constituant le noyau dur du mouvement de protestation appelé “Hirak”.



Nasser Zefzafi, leader dumouvement, qui a appelé à un plus grand développement économique et social dans la région du Rif, et trois de ses camarades ont été condamné aux peines les plus lourdes. Tous les détenus ont décidé de faire appel, à l’exception de Rabie El Ablak, activiste d’Al-Hoceima (l’épicentre du mouvement) qui fait une grève de la faim pendant plusieurs semaines.



Lire aussi : Jerada, ville martyre ! Que cherche le pouvoir marocain ?