Maroc : Mohammed VI débarque en Côte d’Ivoire

Le roi Mohammed VI est attendu ce dimanche 26 novembre 2017, à Abidjan, en Côte d’Ivoire. La Présidence ivoirienne a annoncé que le chef de l’Etat Alassane Ouattara devrait accueillir le souverain qui effectuera dans ce pays d’Afrique de l’Ouest une visite d’amitié et travail qui s’étalera sur trois jours.

Dans un communiqué, le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie, a annoncé que le roi Mohammed VI effectuera, à partir de ce dimanche, une visite de travail et d’amitié en République de Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite dans l’après-midi de ce dimanche, dans un communiqué relayé par la MAP.

Mohammed VI, en plus de la visite de travail et d’amitié en Côte d’Ivoire, est également attendu pour participer aux travaux du 5ème sommet Union Africaine-Union européenne. Ce sommet se tiendra à Abidjan, les mercredi et jeudi 29 et 30 novembre 2017. Une importante délégation marocaine, composée de ministres et d’hommes d’affaires, accompagnera le roi Mohammed VI à Abidjan.

La dernière visite du roi Mohammed VI en Côte d’Ivoire remonte en février 2017. Il s’agit ainsi de la 5ème visite que le souverain effectue dans ce pays ami depuis l’arrivée au pouvoir du Président Alassane Dramane Ouattara en 2011.