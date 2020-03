Maroc et Algérie dépassent en même temps les 500 cas de Coronavirus

Les deux frères ennemis du Maghreb semblent avancer de concert dans leur lutte contre le Coronavirus. Après avoir annoncé le même jour l’utilisation de la Chloroquine et de ses dérivés pour soigner les malades infestés par le Covid-19, Maroc et Algérie franchissent, à quelques heures d’écart, la barre des 500 cas de contamination sur leurs territoires.

Ce lundi matin, le Maroc annonce avoir franchi la barre des 500 cas de contamination par le Covid-19. 516 exactement après l’annonce de 37 nouveaux cas par le ministère de la Santé publique. 27 personnes sont décédés d’une infection au Coronavirus et les zones les plus touchées sont Casablanca et Marrakech.

Pour faire face à l’épidémie, les vacances de printemps ont été annulées, l’enseignement à distance est maintenu pour les étudiants et le confinement reste en place.

Lire l’article : Maroc, Algérie, le Maghreb vote pour la Chloroquine, le reste de l’Afrique devrait suivre

Anticipant la courbe de son voisin marocain, l’Algérie a dépassé le cap des 500 cas hier, dimanche, avec l’annonce de 57 nouveaux cas par la commission scientifique de suivi de l’épidémie de Coronavirus. Son porte-parole, le professeur Djamel Fourar, a annoncé que le pays avait atteint les 511 cas pour 31 décès depuis le début de l’épidémie. La Wilaya de Blida reste la plus touchée avec 220 personnes contaminées.

Mais, au Maroc comme en Algérie, le nombre de cas est très sous-estimé, l’absence de kits de tests en nombre suffisant empêchant toute politique de contrôle à grande échelle. Ce matin, Pierre-Marie Girard responsable du réseau des Instituts Pasteur a d’ailleurs confirmé avoir envoyé un millier de tests à l’Institut Pasteur d’Alger pour alimenter les laboratoires du pays, précisant que cette opération avait été identique pour de nombreux pays dont la Mauritanie ou le Sénégal.