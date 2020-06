Maroc : après Marrakech, Rabat un autre… cas pour Mohammed VI

Alors que la pandémie de Coronavirus a enclenché une pente raide symbolisée par une forte baisse du nombre de personnes contaminées et une hausse notoire du nombre de guérisons, la vile de Rabat amorce une cadence inquiétante.

Au Maroc, elles sont 6 régions à avoir enregistré de nouveaux cas contamination de la maladie à Coronavirus. Il s’agit de Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra. Pour leur part, les régions de Draa Tafilalet, et Dakhla Oued Eddahab, ne comptent plus aucun cas de Coronavirus, a indiqué le ministère marocain de la Santé.

Selon Hespress, ce jour, lundi 8 juin 2020, le Maroc compte 8 250 cas confirmés de personnes atteintes de Covid-19. Au total, 208 décès ont té enregistrés pour 7 370 guérisons. Par ailleurs, un total de 308 311 personnes ont été exclus après des tests négatifs en laboratoire.

Au titre des régions qui ont enregistré le plus de cas de contamination, ce jour, Casablanca-Settat vient en tête avec 10 nouvelles contaminations en 24 heures, portant ainsi son bilan total à 2 777 cas de Covid-19 enregistrés depuis le début de la maladie. Vient ensuite la région de Rabat-Salé-Kénitra qui, après une accalmie au tout début de la pandémie, connaît une explosion des cas, depuis un moment.

Ce lundi cette ville a enregistré, à elle seule, 8 nouvelles contaminations. Ce qui porte le nombre total de cas, depuis l’apparition de la maladie au Maroc à 756 malades de Covid 19. Selon Hespress cette hausse s’explique par la découverte, durant le week-end, de plusieurs foyers, dont un professionnel et d’autres familiaux.

Le Maroc est l’un des rares pays à avoir pris le taureau pas les cornes, en adoptant une position offensive face au Coronavirus. Outre son traitement confirmé à base de Chloroquine, le royaume a entrepris de vastes chantiers de fabrication de masques pour protéger sa population. De 500 mille masques par jour, la production quotidienne au royaume chéifienest vite passée à 7 millions d’unités.