Ma part de vérité sur le Coronavirus

Je me rappelle tout au début de la pandémie, le Docteur Massamba Diop de SOS Médecins, un Sénégalais comme moi, alors invité de la Radio Mondiale, RFI, décrivait les symptômes du Coronavirus, sur la demande des journalistes présents sur le plateau. Sa voix basse, qui captive plus d’un, résonne encore dans mes oreilles, tellement je ressentais la détresse que la blouse blanche détaillait.

« C’est terrible », avait entamé le médecin franco-sénégalais, bien à l’aise pour parler au monde entier, ayant une partie européenne donc occidentale, et une autre africaine. « D’abord c’est un rhume, une sensation de grippe, perte du goût, de l’odorat, maux de gorge, une fièvre… difficultés à respirer… ». Une description des plus apocalyptiques faite par le médecin, détaillant ainsi les symptômes du Coronavirus.

Le Coronavirus est donc présenté comme une maladie dangereuse qui se manifeste avec ces maux cités plus haut. Seulement, au cours de cette pandémie, un terme, sans doute connu, est apparu, puisqu’il ne l’a jamais été dans le monde, par le passé, dans toute circonstance que cela soit : les malades asymptomatiques. Des malades qui ne présentent aucun signe de Coronavirus et qui sont quand-même malades du Covid-19.

Une affaire avait fait grand bruit au Sénégal, en avril dernier, au beau milieu de la pandémie. Dix personnels médicaux, de l’hôpital Fann de Dakar, diagnostiqués positifs par l’institut Pasteur. Ces blouses blanches ne présentant aucun symptôme de la maladie, donc asymptomatiques, avaient alors contesté leurs résultats. Ils ont exigé à ce que leurs tests soient repris. Que s’est-il passé ? Tous les dix tests effectués par le Grand et Crédible Institut Pasteur de Dakar étaient revenus négatifs.

Un véritable scandale que l’Institut Pasteur avait tenté de justifier par des erreurs sur les échantillons. Cacophonie vite étouffée par les annonces apocalyptiques distillées un peu partout. En avril et mai, le monde entier avait comme préoccupation de se sauver, rester en vie, se protéger et protéger les autres. Dix tests annoncés positifs puis revenu négatifs, ce n’était point un scoop.

Mais l’affaire était d’autant plus intéressante que les dix médecins en questions officiaient au Centre de traitement des maladies infectieuses, qui à l’époque, était le seul à assurer le suivi des malades du Coronavirus au Sénégal. Qu’adviendrait-il si, d’un seul coup, dix (10) personnels de ce centre étaient effectivement positifs au Coronavirus ? Panique de leurs pairs, ensuite des malades n’ayant point à qui se fier : apocalypse au Sénégal. Heureusement que le Professeur Moussa Seydi était là pour assurer l’essentiel.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Professeur Seydi est le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann où sont traités les patients du Covid-19. Professeur Seydi, c’est la blouse blanche qui applique le Protocole Raoult en administrant la combinaison Hydroxychloroquine-Azithromycine, et qui se dit convaincu que les malades guérissent plus vite avec ce traitement. C’est le personnel de ce Professeur, dix (10) personnels, qui ont été testés positifs par l’institut Pasteur, avant que les contre-tests ne reviennent TOUS négatifs.

Le problème n’est pas là, mais surtout chez les malades du Coronavirus. Docteur Massamba Sassoum Diop, comme l’avait présenté le journaliste de RFI, avait pourtant résumé les symptômes du Coronavirus. Mais, tous ces médecins de l’hôpital Fann testés positifs par l(Institut Pasteur ne présentaient aucun symptôme de la maladie décrite par le Dr Diop. C’est parce que ce sont des médecins qu’ils ont réussi à faire des conte-tests. Qu’en est-il des citoyens lambda. L’on se rappelle aussi du cas de Madagascar où de soixante-sept (67) cas annoncés positifs, l’Institut Pasteur malagasy, après des contre-tests exigés par le Président malgache, Andry Rajoelina, s’est retrouvé avec seulement cinq (5) cas réellement positifs.

Là encore n’est pas le problème. Connaissant les symptômes du Coronavirus, et que la plupart des services de contrôle vérifient les gens par simple contrôle de température grâce aux thermo-flashs et autres détecteur de fièvre, que dire des cas asymptomatiques qui ont pullulé durant cette pandémie. Combien de personnes jugées malades, mais ne présentant aucun symptôme sont passées entre les mailles du… thermo-flash ? Dans les aéroports, les grandes surfaces, les entreprises, les gares, et même les hôpitaux. L’outil le plus répandu de détection de la maladie étant le thermo-flash. Comment identifier un malade qui n’a pas de symptômes ?

Avoir le Coronavirus et ne pas présenter de symptômes, tel que les autorités de tous les pays du monde le décrivent : « tousser dans son coude, se moucher dans un mouchoir et le jeter à la poubelle, en cas de fièvre se faire consulter… ». Des cas sans ces symptômes ont été trop nombreux et ont été internés dans les centres de traitement. Des Sénégalais s’étaient même insurgés contre leur hospitalisation, alors qu’ils ne ressentaient rien : des cas asymptomatiques.

Bref, c’est comme avoir une conjonctivite avec des yeux tout blancs. Avoir la diarrhée et aller aux selles une fois par trois jours, avoir la varicelle et une peau nickel. Avoir la gale avec une peau nickel et sans se gratter. Pour ce qui est du Coronavirus, c’est avoir la grippe sans se moucher une seule fois de la journée. Oui, on est asymptomatique. Comment reconnaitre alors les malades du Covid-19 ? Que valent les descriptions du Dr Diop ? Surtout que les cas asymptomatiques sont nombreux, très nombreux, trop nombreux.

Si tel est le cas, allons tous nous faire tester de conjonctivite, contagieuse et capable de détruire la vue. Car, avoir les yeux tout blancs et qui ne larmoient pas et ne picotent pas ne veut rien dire. On est peut-être asymptomatique. Quant aux parents, courez vite chez le médecin, peut-être que votre enfant a la varicelle ou la gale sans présenter de symptômes