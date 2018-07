L’Union Européenne met en garde contre une nouvelle voie de migration entre le Maroc et l’Espagne

Le voyage à travers la Libye devenant de plus en plus difficile et dangereux pour les migrants africains, une nouvelle voie d’immigration se met en place entre le Maroc et l’Espagne alerte le chef de l’agence de protection des frontières de l’UE Frontex.

Le chef de l’agence européenne de protection des frontières Frontex, Fabrice Leggeri, a mis en garde contre l’augmentation du nombre de réfugiés sur la route de la Méditerranée occidentale entre le Maroc et l’Espagne. “Si vous me demandez quelle est ma plus grande préoccupation en ce moment: alors je dis l’Espagne“, a déclaré Leggeri au “World on Sunday”. Rien qu’en juin, environ 6 000 passages frontaliers irréguliers ont été recensés en Espagne. “Si les chiffres continuent de progresser comme ils l’ont fait ces derniers mois, ce chemin deviendra le plus important” pour la migration vers l’Europe, a déclaré Leggeri.

Jusqu’à présent, l’Espagne a été la troisième destination la plus importante après l’Italie et la Grèce pour les personnes qui tentent d’atteindre l’Europe via la Méditerranée. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 22 400 réfugiés ont débarqué sur les côtes espagnoles en 2017, soit près de trois fois plus qu’en 2016.

La route de la Libye de plus en plus dangereuse

Environ la moitié des réfugiés arrivant en Espagne sont des Marocains, les autres viennent de pays d’Afrique de l’Ouest, a déclaré M. Leggeri. Parce que la route dangereuse passant par la Libye devient “plus difficile à utiliser”, les gens de transit Niger se sont “vus proposer une offre alternative à la Libye par les contrebandiers : la route via le Maroc vers l’Espagne“.