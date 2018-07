La danse Assiko : l’une des marques identitaires du peuple Bassa au Cameroun

Au Cameroun comme dans la plupart des pays d’Afrique, la danse représente un facteur

d’intégration non négligeable. Elle fait partie des éléments d’identité des peuples ainsi que

des communautés. Chaque ethnie est représentée au Cameroun par une danse qui lui est

propre. Cependant, certaines danses bénéficient d’une notoriété plus accrue et qui font

d’elles des fleurons.

L’Assiko qui provient de deux mots bassa « Issi » et « ko’o » qui signifient la terre et le pied,

incarne un rythme ancien chez les Bassa du Cameroun. Toutefois, contrairement à la

croyance populaire, il ne s’agit pas d’un héritage culturel ancestral. Dans la tradition orale de

ce peuple, il existe plusieurs récits de la naissance de l’assiko. L’une des plus célèbres de ces

légendes raconte que c’est avec l’arrivée des Espagnols au Cameroun (à Douala), que ce

rythme voit le jour. L’assiko est alors initié lorsque, par hasard, un autochtone bassa de la

ville de Douala, qui essayait de jouer quelques notes de la guitare d’un administrateur

espagnol, réussi à faire marier le son de ladite guitare, à celui des percussions traditionnelles

exécutées par ses comparses.

Une autre légende dit que l’assiko est né à Bidjocka non loin d’Eseka entre Edéa et Otélé. Le

chef Canton Ndogbessol Bidjocka, qui avait été exilé à Sangmélima par les Allemands, est

réhabilité à l’arrivée des Français. Lors des festivités organisées en 1938 en l’honneur de son

retour, un baladin autochtone (amuseur public) joue de la guitare au rythme des cris, des

tam-tams et des balafons ; ce qui marque ainsi la naissance de l’assiko.

Si toutefois toutes ces légendes divergent, elles s’accordent néanmoins sur le fait que

l’assiko se soit davantage fait connaître à partir 1958, grâce au musicien Jean Bikoko Aladin,

de regretté mémoire. Cette sonorité qui allie le sifflet, la guitare aux percussions, est aussi

une danse qui s’exécute en remuant la plante des pieds, les talons, les genoux, les hanches,

le bassin et les épaules.

A la base, l’assiko est une danse de guérison transformée en danse de fête. On le retrouve

lors de manifestations comme les deuils et les cérémonies traditionnelles.