La Cotonoise Mélissa Délalie Houinsou publie « Un pari dangereux », l’histoire d’amour profonde et sexy de deux âmes égarées

Katrin, 25 ans, est une jeune femme réservée. Violée lorsqu’elle avait 16 ans, elle ne fait plus confiance aux hommes. Paul, doux et respectueux, parvient pourtant à franchir ses défenses et la jeune femme reprend timidement une vie paisible… jusqu’à ce qu’elle rencontre le mystérieux Zack Green.



Arrogant, ténébreux, ce nouvel associé que son père lui impose l’exaspère. Peu importent son regard intense, ses cheveux légèrement en bataille, son charisme envoûtant ou le fait que sa simple présence suffise à la bouleverser, Kate ne se laissera pas séduire ! Mais Zack Green n’a pas l’habitude qu’on lui refuse quoi que ce soit ; Katrin parviendra-t-elle à lui résister ?

D’un style moderne et dynamique, Mélissa Délalie Houinsou signe une romance sulfureuse, portée par des personnages au charme discret, profond ou sensuel, qui vivent l’amour, le vrai, dans tout ce qu’il a d’épanouissant… et de dangereux !

L’AUTEURE – Mélissa Délalie Houinsou



Deux fois lauréate au concours épistolaire de la poste universelle, Mélissa Délalie Houinsou est une jeune écrivaine née en 2001 à Cotonou, au Bénin. Amoureuse de l’écriture, elle est aussi passionnée par les sciences humaines, les SVT et le septième art. Un pari dangereux est son premier roman.

EXTRAIT



Mon sac à main glissa et nous jurâmes tous les deux. Il avait une voix grave. En me relevant après avoir ramassé ma pochette, je le vis debout à m’observer sans faire le moindre geste pour m’aider.

— Vous ne pouvez pas faire attention, petite sotte ? commença-t-il. Mais c’est à moi qu’il parle ? me dis-je, offusquée. Il avait une voix rauque mais douce, une voix presque sensuelle. Oh, j’aurais tellement voulu qu’il ne fût pas si beau pour lui mettre mon poing dans la face.



Mais je ne pouvais pas, ses beaux yeux noirs étaient intenses, hypnotiques. Son visage était parfaitement dessiné. Ses lèvres… Et ses cheveux châtain foncé parsemés de quelques mèches blondes étaient un peu en bataille. On aurait dit un homme d’affaires décontracté et hyper sexy. J’aurais dû m’insurger, mais j’étais paralysée.

Commander le livre Un pari dangereux Broché – 1 juillet 2018 de Mélissa Délalie Houinsou aux Editions Jets d’Encre