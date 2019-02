L’Algérie favorable à une prolongation de la réduction de la production pétrolière

L’Algérie et l’Irak sont favorables à une prolongation de l’accord de réduction de la production pétrolière qui concerne l’ensemble des pays producteurs, lors de la prochaine conférence de l’OPEP prévue le 25 mai à Vienne.

L’Algérie et l’Irak sont en faveur du maintien de la position actuelle de réduction de l’offre par les producteurs de l’OPEP et non OPEP pour six mois supplémentaires, a annoncé mercredi le ministère algérien de l’énergie. Cette annonce fait suite à la rencontre du ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, avec son homologue irakien, Jabbar al-Aluaib ce mercredi à Baghdad.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et les producteurs non membres de l’OPEP, comme la Russie, ont décidé, à la fin de l’année dernière, d’une baisse de 1,8 million de barils par jour du 1er janvier au 30 juin de cette année pour réduire les stocks mondiaux de pétrole.

Les prix du pétrole ont augmenté mercredi après que l’Irak et l’Algérie ont rejoint l’Arabie saoudite pour soutenir une extension des réductions d’approvisionnement et que les stocks de brut américains ont davantage chuté que prévu.

Pour rappel, l’Algérie a baissé sa production de 50.000 barils/jour dans le cadre de cet accord de réduction de la production.