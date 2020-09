Comme tous les ans, le 19 septembre, les militants du Mouvement de la Paix participent à la journée mondiale « Clean up the planet ».

Cette journée permet d’affirmer le rôle central des citoyens pour la préservation de l’environnement et de la planète au niveau local.

Cette année en 2020, la journée du samedi 19 septembre est aussi une journée d’action avec des marches et des rassemblements pour la paix un peu partout en France et dans le monde, journée qui s’inscrit dans les mobilisations à l’occasion de la Journée internationale de la Paix du 21 septembre.

Cette journée du 19 septembre est donc à la fois l’occasion de réaffirmer notre attachement à la sécurité environnementale et l’occasion de dire que le grand nettoyage de la planète nécessite d’éradiquer de sa surface les guerres, la misère, les injustices sociales et toutes les causes du dérèglement climatique.

Bien entendu, il est nécessaire d’éradiquer définitivement les armes de destruction massive avec l’élimination totale des armes nucléaires comme nous y invitent les Nations Unies lors de la journée internationale du 26 septembre pour l’élimination totale des armes nucléaires.

Le Mouvement de la Paix

Le 19 septembre 2020